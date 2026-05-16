"Далекобійні санкції": ЗСУ за тиждень знищили рідкісний літак, вертоліт та кораблі

Зеленський наголошує, що удари по Росії є цілком законною та справедливою відповіддю на щоденний терор проти українських міст.

ЗСУ за тиждень збили літак, вертоліт та кораблі

Коротко:

Зеленський підбив підсумки тижневої кампанії з нанесення ударів по ворогу

Україна буде нарощувати дистанцію та кількість ударів по РФ

Українська армія має намір посилити інтенсивність ударів по стратегічних об'єктах на території Росії у відповідь на російські масовані атаки по українських житлових кварталах. Про це заявив Володимир Зеленський.

За словами глави держави, Сили безпеки та оборони України підбили підсумки успішної тижневої кампанії з нанесення ударів по глибокому тилу противника. Для атак використовувалися українські дрони та ракети, які Зеленський образно назвав "далекобійними санкціями".

В результаті ударів вдалося вразити низку військових об'єктів РФ, розташованих майже за тисячу кілометрів від лінії фронту.

При цьому офіційно зазначається, що частина операцій на території Росії та в акваторії моря все ще триває, тому опубліковані дані поки що є лише проміжними підсумками.

Проте серед підтверджених цілей української далекобійної зброї за цей тиждень:

знищено рідкісний літак-амфібію Бе-200 та військовий вертоліт Ка-27;

завдано ударів по кораблях, зокрема по російському суховантажному кораблю, що перевозив боєприпаси;

ліквідовано зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" та зенітний ракетний комплекс "Тор";

знищено російський комплекс зв'язку "Редут-2УС".

Зеленський підкреслює, що такі атаки є абсолютно законною і справедливою відповіддю на щоденний терор проти українських міст.

"Дистанцію та кількість застосування санкцій будемо нарощувати. Дякую всім, хто працює на нашу силу! Дякую воїнам ЗСУ, СБУ та розвідок за точність", – заявив Володимир Зеленський.

Удари України по Росії

Президент Володимир Зеленський говорив, що Україна вже визначає нові цілі для подальших далекобійних ударів по Росії.

За його словами, удари по російській нафтовій промисловості, військовому виробництву та особам, які вчиняють військові злочини проти України, є справедливими.

"Україна не залишить без наслідків для агресора кожен із ударів, які забирають життя наших людей", – підкреслив він.

Вибухи в Росії — останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 16 травня в Ставропольському краї Росії було шумно. Безпілотники атакували хімічне підприємство "Невинноміський Азот". На об'єкті спалахнула масштабна пожежа.

У ніч на 13 травня дрони атакували Краснодарський край Росії. Біля Анапи та в Темрюкському районі прогриміла серія вибухів. Після атаки в Тамані спалахнула пожежа в районі місцевого морського порту.

8 травня дрони атакували район Ханкали в Грозному, де розташована одна з найбільших російських військових баз, а також площу біля вокзалу поруч із будівлею УФСБ по Чечні.

Про особу: Володимир Зеленський Володимир Зеленський – український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003–2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010–2012). Політичну кар'єру розпочав у 2019 році та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

