Дрони вдарили по найбільшому хімзаводу в РФ: спалахнула масштабна пожежа

Дрони атакували хімзавод в РФ

В ніч на 16 травня у Ставропольському краї Росії було гучно. Безпілотники атакували хімічне підприємство "Невинномиський Азот". На об'єкті спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляє Exilenova+.

Відомо, що серія вибухів пролунала у Невинномиську близько 2:30 ночі. На відео, опублікованих місцевими жителями, видно масштабну пожежу на території заводу.

Пожежа розгоралася протягом кількох десятків хвилин. Місцеві також скаржилися, що окрім звуків вибухів від дронів, жодного пострілу ППО чутно не було.

Варто додати, що "Невинномиський Азот" – найбільше хімічне підприємство на півдні Росії. Завод виробляє азотні добрива, метанол, аміак, карбамід, аміачну селітру, КАС-32, а також є єдиним у Росії виробником синтетичної оцтової кислоти та меламіну.

Крім того, це щонайменше шоста атака на підприємство від початку повномасштабної війни. Раніше об'єкт уже зазнавав ударів у 2025 та 2026 роках.

Президент Володимир Зеленський говорив, що Україна вже визначає нові цілі для подальших далекобійних ударів по Росії.

За його словами, удари по російській нафтовій промисловості, воєнному виробництву та особах, які вчиняють воєнні злочини проти України, є справедливими.

"Україна не залишить без наслідків для агресора кожен з ударів, які забирають життя наших людей", - наголосив він.

Як повідомляв Главред, в ніч на 13 травня дрони атакували Краснодарський край Росії. Біля Анапи та в Темрюкському районі пролунала серія вибухів. Після атаки в Тамані спалахнула пожежа в районі місцевого морського порту.

8 травня дрони атакували район Ханкали в Грозному, де розташована одна з найбільших російських військових баз, а також площу біля вокзалу поряд із будівлею УФСБ по Чечні.

У ніч на 7 травня в Московській області РФ також помітили дрони. У Наро-Фомінську, ймовірно, був атакований військово-логістичний комплекс "Нара", який належить міністерству оборони країни-агресора.

Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія — понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

