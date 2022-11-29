ППО, озброєння і 270 млн євро: глава МЗС Швеції анонсував рекордний пакет допомоги для України

Швеція анонсувала рекордний пакет допомоги для України / Фото pixabay.com

Швеція передасть Україні найбільший в історії двосторонніх відносин пакет допомоги, який обійдеться Стокгольму на 100 млн євро більше, ніж всі попередні.

Про це заявив глава МЗС Швеції Тобіас Біллстрем під час брифінгу в Києві.

"Ми привезли найбільший в історії наших відносин пакет допомоги - наземні системи ППО, боєприпаси, транспортні засоби, різне зимове обладнання та уніформу, панцирники і 270 млн євро. Це такий пакет", - сказав він.

Біллстрем додав, що "це на 100 млн більше, ніж всі попередні".

"Це - прорив, зовсім інший ступінь підтримки", - сказав глава швецького МЗС.

За словами Біллстрема, фінанси, які Швеція надає Україні, дозволять знайти більше потрібного їй на міжнародному ринку.

Нагадаємо, 28 листопада Київ відвідали міністри закордонних справ одразу семи європейських країн – Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Швеції. Це найбільший одночасний візит зарубіжних партнерів в Україну з початку російського вторгнення в лютому цього року.

Як повідомляв Главред, 26 листопада прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте прибули з візитом в Україну. Разом з главою уряду України Денисом Шмигалем вони підписали спільну заяву за результатами зустрічі в рамках "Люблінського трикутника".

У документі політики закликали міжнародне співтовариство визнати "спільною метою відновлення територіальної цілісності України та звільнення всієї тимчасово окупованої території України".

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