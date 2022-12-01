УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Військовий експерт спрогнозував, коли ЗСУ отримають потужні системи ППО SAMP-T

1 грудня 2022, 01:35

Якщо говорити конкретно про системи ППО SAMP-t, то Україна зможе отримати ці системи вже в першому кварталі 2023 року, говорить експерт.

ППО SAMP-T, ВСУ
Військовий експерт спрогнозував, коли ЗСУ отримають потужні системи ППО SAMP-T / Колаж фото УНІАН і mbda-systems.com

Західні союзники, ймовірно, нададуть Україні потужний системи протиповітряної оборони SAMP-T вже в першому кварталі майбутнього року. Таку думку відомий військовий експерт Олександр Коваленко висловив в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Дійсно проблема захисту нашого повітряного простору і удари по українській критичній інфраструктурі прискорюють надання Україні сучасних систем ППО. Бюрократичні процеси на Заході відбуваються набагато швидше, ніж це було на початку повномасштабного вторгнення", - пояснив він.

Коваленко каже, що, швидше за все, ЗСУ отримає сучасні системи ППО трохи раніше, ніж передбачалося.

"Терористична загроза від російських окупантів допомагає вирішувати питання, які раніше були перешкодою для прискореного надання Україні систем ППО. Однак, якщо говорити про системи ППО SAMP-t, то в залежності від швидкості прийняття рішення Україна зможе отримати ці системи вже в першому кварталі 2023 року. Така можливість у наших партнерів точно є", - підсумував він.

Довідка. Комплекс ППО SAMP - t (EUROSAM Land system) призначений для протиповітряного захисту механізованих підрозділів і військ, що здійснюють марш, а також протиповітряного прикриття важливих стаціонарних об'єктів від масованого нападу широкого класу повітряних цілей, починаючи від тактичних ракет, всіх типів літаків і закінчуючи різними безпілотними літальними апаратами в будь-яких погодних умовах, при застосуванні противником різних перешкод великої інтенсивності. Дальність пуску ракет - до 100 кілометрів. Плюс такий комплекс здатний обчислювати до 130 цілей в повітрі.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр закінчив Одеську Академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий Одесит".

Нагадаємо, раніше офіцер ЗСУ Ігор Лапін говорив, що повторне Наступ росіян з території Білорусі цілком реально. Воно може статися, коли війська РФ будуть істотно програвати Збройним силам України.

"Я переконаний, що буде повторний наступ з Білорусі. Як тільки наші війська будуть звільняти великі міста, наприклад Херсон, це обов'язково станеться. Це ж стосується і Луганської та Донецької областей. Це потрібно росіянам, щоб відвернути увагу наших сил і розтягнути тили української армії", - сказав Лапін.

Радник офісу президента Олексій Арестович вважає, що російські окупанти можуть повторити спробу атакувати Київ. Новий наступ російської армії на столицю України стане можливим ближче до Нового року.

За словами Арестовича, боєздатна угруповання російської армії на території Білорусі не буде сформована "ні сьогодні, ні завтра, ні через два-три тижні". Накопичити достатньо сил для такого наступу росіянам вдасться не раніше, ніж в кінці листопада або на початку грудня.

Інші новини:

ПВО війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

02:10

Україну накриє крижаний дощ і вдарить сильний мороз

01:35

Військовий експерт спрогнозував, коли ЗСУ отримають потужні системи ППО SAMP-TВідео

01:00

Гороскоп на тиждень 5-11 грудня 2022: Рибам - несподіванки і нерви, а Скорпіонам - розмови

00:51

Прикмети на 1 грудня: ці 3 речі ніколи не можна робити в перший день зими, щоб не втратити грошіВідео

00:51

Смачніше нічого не придумати: 2 супер простих рецепта з крабових паличок на Новий рік 2023Відео

Реклама
00:20

РФ готується до кількох великих ракетних ударів по Україні – Sky NewsВідео

00:10

"Накрила артилерія": ЗСУ ліквідували "продажного начальника міліції" в ТокмакуВідео

30 листопада, середа
23:56

"З'їдає" рак: відомого футболіста терміново госпіталізувалиВідео

23:50

Гороскоп на завтра 1 грудня: Діви відкриють бізнес, а Скорпіони зловлять удачу за хвіст

23:45

Олена Зеленська підкорила стильним вбранням на зустрічі з королем Чарльзом IIIВідео

23:24

Іван Яковина. Путіну заборонили погрожувати світу ядерною бомбоюВідеоблоги

23:23

Зеленський пояснив, коли може закінчитися війна в УкраїніВідео

22:43

Німеччина визнала Голодомор геноцидом українського народуВідео

21:52

Застави за Павелка і Запісоцького внесли за рішенням президії УАФ, до якої вони входять - журналіст

21:39

1+1 покаже документальний проєкт, присвячений українським жінкам на війні

21:38

Розлучення змінило Степаненко до невпізнання: як виглядає 69-річна колишня Петросяна

21:30

У мережі з'явилося фото дорослої дочки Тома Круза

21:24

"Приїжджайте в Україну і побачите все самі": Зеленський поставив на місце Маска через "формулу миру"Відео

21:16

Росія втратила 200 тисяч військових на війні в Україні - ПодолякВідео

21:13

Ще один "голуб миру": Повалій пообіцяла багато "любові" росіянам

Реклама
21:02

"Навесні почнеться сафарі": військовослужбовець розповів план-мінімум ЗСУ на зимуВідео

20:38

Інтернет Starlink можна купити і легко встановити в Україні: чому дітище Маска у всіх на слуху

20:32

Найгарніший новорічний манікюр 2023 френч, який зачарує всіх навколоФото

20:26

Гороскоп на грудень 2022 для Водоліїв: великі доходи, таємний роман та удачаВідео

20:20

Прикмети на 2 грудня: які 2 речі не можна робити в цей день, щоб не накликати бідуВідео

20:11

Мішель Андраде розповіла про труднощі у відносинах

20:01

"На прикладі Медведчука": Україна може обміняти попів церков МП на військовихВідео

19:44

Андрій Данилко розповів, як Наталія Сумська рятує його під час блекауту

19:20

Чому Симоньян лякає росіян ГаагоюПогляд

19:18

"Я ніколи б не назвав це число": Арестович озвучив реальні втрати України на війніВідео

19:15

Гороскоп на грудень 2022 для Козерогів: обман, таємниця і подарунки ВсесвітуВідео

19:12

Щоб ґаджет не "помер" після вимкнення світла: як продовжити роботу ноутбука на Windows від батареї

19:07

"Буде чисто наступальна операція": яку роль Енергодар зіграє у звільненні Криму - КарасьВідео

18:53

Вдарить мороз -14: в Україну йде значне похолодання, огорне снігопадВідео

18:44

"Хоче захопити Київ, завершити війну на своїх умовах і втекти зі столиці": військовий описав плани ПутінаВідео

18:32

Зірка легендарного "Один вдома" розповів про серйозні травми під час зйомок

18:31

Голосував за війну: заступник голови Держдуми РФ володіє в Україні енергетичними об'єктамиВідео

18:31

"Попереду ще цілий рік жорсткої війни": військовий про те, як будуть розвиватися події на фронтіВідео

18:11

"Чесно кажучи, я думала, що помру": Лопес "засвітила" деталі розставання з АффлекомВідео

17:46

Дімопулос виправдалася за "бенкет під час чуми"

Реклама
17:37

"Хотіли усі разом зґвалтувати доньку": житель Козачої Лопані розповів, як окупанти знущалися з його сім’їВідео

17:28

Столтенберг назвав умову та час вступу України до НАТОВідео

17:03

Зброя, рублі і книги, що прославляють Росію: СБУ провела обшуки у колишнього нардепа МураєваВідео

16:59

Надя Дорофєєва похвалилася ніжками в міні-спідниці і показала своє барвисте мистецтво

16:51

"Хочуть нас закошмарити": військовий розповів, навіщо Росія готує масові ракетні удариВідео

16:47

"Їй точно 54?": зірка Рятувальників Малібу показала моложаве тіло у відвертій білизні

16:33

Проблеми з верховенством права: Єврокомісія рекомендувала заморозити передачу Угорщини 7,5 млрд євроВідео

16:21

У посольстві України в Мадриді стався вибух, МЗС терміново посилює безпеку закордонних відомствВідео

16:17

Втратила 45 кг: Ратаковскі наближається до аннорексії

16:11

Наступ може бути не тільки з Білорусі: в ГУР розповіли, де знову може відбутися вторгненняВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Свята
Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти