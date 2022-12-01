Військовий експерт спрогнозував, коли ЗСУ отримають потужні системи ППО SAMP-T / Колаж фото УНІАН і mbda-systems.com

Західні союзники, ймовірно, нададуть Україні потужний системи протиповітряної оборони SAMP-T вже в першому кварталі майбутнього року. Таку думку відомий військовий експерт Олександр Коваленко висловив в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Дійсно проблема захисту нашого повітряного простору і удари по українській критичній інфраструктурі прискорюють надання Україні сучасних систем ППО. Бюрократичні процеси на Заході відбуваються набагато швидше, ніж це було на початку повномасштабного вторгнення", - пояснив він.

Коваленко каже, що, швидше за все, ЗСУ отримає сучасні системи ППО трохи раніше, ніж передбачалося.

"Терористична загроза від російських окупантів допомагає вирішувати питання, які раніше були перешкодою для прискореного надання Україні систем ППО. Однак, якщо говорити про системи ППО SAMP-t, то в залежності від швидкості прийняття рішення Україна зможе отримати ці системи вже в першому кварталі 2023 року. Така можливість у наших партнерів точно є", - підсумував він.

Довідка. Комплекс ППО SAMP - t (EUROSAM Land system) призначений для протиповітряного захисту механізованих підрозділів і військ, що здійснюють марш, а також протиповітряного прикриття важливих стаціонарних об'єктів від масованого нападу широкого класу повітряних цілей, починаючи від тактичних ракет, всіх типів літаків і закінчуючи різними безпілотними літальними апаратами в будь-яких погодних умовах, при застосуванні противником різних перешкод великої інтенсивності. Дальність пуску ракет - до 100 кілометрів. Плюс такий комплекс здатний обчислювати до 130 цілей в повітрі.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр закінчив Одеську Академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий Одесит".

Нагадаємо, раніше офіцер ЗСУ Ігор Лапін говорив, що повторне Наступ росіян з території Білорусі цілком реально. Воно може статися, коли війська РФ будуть істотно програвати Збройним силам України.

"Я переконаний, що буде повторний наступ з Білорусі. Як тільки наші війська будуть звільняти великі міста, наприклад Херсон, це обов'язково станеться. Це ж стосується і Луганської та Донецької областей. Це потрібно росіянам, щоб відвернути увагу наших сил і розтягнути тили української армії", - сказав Лапін.

Радник офісу президента Олексій Арестович вважає, що російські окупанти можуть повторити спробу атакувати Київ. Новий наступ російської армії на столицю України стане можливим ближче до Нового року.

За словами Арестовича, боєздатна угруповання російської армії на території Білорусі не буде сформована "ні сьогодні, ні завтра, ні через два-три тижні". Накопичити достатньо сил для такого наступу росіянам вдасться не раніше, ніж в кінці листопада або на початку грудня.

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