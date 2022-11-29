"ФРН не стрілятиме по ракетах РФ": Качинський закликав віддати ППО Patriot Україні замість Польщі

Качинський закликав віддати ППО "Patriot" Україні замість Польщі/ Defense.gov John Hamilton, УНІАН

Голова правлячої партії Польщі "Право та справедливість" Ярослав Качинський закликав віддати системи протиповітряної оборони "Patriot" Україні замість Польщі. Такі системи ППО Німеччина передала полякам після падіння ракети на їхній території. Проте Качинський вважає, що вони мають бути там, де вони потрібні більше.

Він наголосив, що розміщення таких ППО на Заході України захистило б також і територію Польщі. Слова Качинського цитує Rzeczpospolita.

"Ці ракети будуть корисні в цій війні, але вони будуть корисні там, де їх використовуватимуть. Поки що позиція Німеччини не дає підстав вважати, що вони вирішать стріляти по російських ракетах", – зазначає він.

Качинський додав, що такі системи потрібно використовувати, а не просто ставити. А в Польщі, за його словами, ці ППО просто стоять "для прикраси", при цьому військово-політичних переваг у такого рішення немає.

Чи отримає Україна системи ППО Patriot

Раніше повідомлялося, що у Польщі, біля кордону з Україною, планують розмістити додаткові установки американського зенітно-ракетного комплексу Patriot. Як повідомив віце-прем'єр-міністр, глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак він вже обговорив зі своїм німецьким колегою питання розміщення поблизу кордону з Україною таких ЗРК.

Пізніше генсек НАТО Йенс Столтенберг прокоментував пропозицію Польщі перемістити в Україну батареї ППО Patriot. За його словами, Альянс надав Україні системи протиповітряної оборони, але якщо мова йде про конкретні потужності, то це має бути рішення національного уряду.

Після цього міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт допустила, що Україна може отримати американські системи протиповітряної оборони Patriot за згодою партнерів НАТО. Військовий експерт Роман Світан вважає, що для повного убезпечення польсько-українського кордону достатньо двох комплексів Patriot.

Читайте також: