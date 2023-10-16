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Чи може спалахнути Третя світова через війну в Ізраїлі: експерт назвав єдину причину

Альона Вороніна
16 жовтня 2023, 11:37 оновлено 16 жовтня, 11:42
Конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом може перерости у щось набагато масштабніше, якщо в ситуацію втрутиться Іран, який битиме ядерними зарядами.
Армия обороны Израиля, Максим Розумный
Експерт сказав, чи може спалахнути Третя світова через війну в Ізраїлі/ колаж: Главред, фото: сайт ЦАХАЛ, Главред

Є лише єдина причина, внаслідок якої на тлі війни між Ізраїлем і ХАМАСом може спалахнути Третя світова війна – якщо в ситуацію прямо втрутиться Іран, і якщо він застосує ядерні заряди.

Таку думку висловив доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний в інтерв’ю Главреду. Він зазначив, що без втручання Ірану найімовірніше ця війна не переросте у щось більше.

"Така ймовірність (виникнення Третьої світової війни – ред.) виникає тільки у тому випадку, якщо в цю ситуацію прямо втручається Іран. І не просто втручається, а якоюсь зброєю масового знищення бомбить Ізраїль – якимись ядерними зарядами чи чимось подібним. Але якщо повномасштабного включення Ірану в цю ситуацію не буде, то мені здається, що ця алегорія не зовсім спрацьовує", – висловив думку експерт.

Він нагадав, що війни в Афганістані та Іраку були набагато масштабнішими, але навіть ті ситуації не призвели до спалахування Третьої світової.

"Якщо Третя світова не почалася після вторгнення військ США до Афганістану, Іраку і так далі, де зіткнення було набагато масштабніше і мало більш відвертий цивілізаційний характер, то ця локальна історія з сектором Ґаза, який вже давно всім муляє і є гарячою точкою, навряд чи щось кардинально змінює в геополітичних розкладах", – зазначив Розумний.

Дивіться відео інтервʼю Максима Розумного Главреду про війну в Ізраїлі:

Хто такий Максим Розумний?

Максим Розумний - український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року у місті Києві. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992 р.). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005–2008); Радник Віце-прем’єр-міністра України (2008); Завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009).

Війна між Ізраїлем і ХАМАСом

7 жовтня терористи ХАМАС напали на Ізраїль. Бойовики вдарили з Сектора Гази по центральних і південних частинах країни з моря, повітря і суші. За даними Єрусалиму, терористи випустили в бік Ізраїлю понад 2200 ракет. 8 жовтня Ізраїль вперше за 50 років оголосив про стан війни. Уряд запустив пункт "40 аллеф", який вказує на оголошення війни. Ізраїль мобілізував 300 тисяч резервістів.

15 жовтня повідомлялося, що Ізраїль відклав наземну операцію у секторі Гази через "хмарність". Ізраїль задумав найбільшу і найскладнішу операцію своїх сил з 2006 року, метою якої є знищення усіх ватажків і членів ХАМАС. Але операцію довелося відкласти – у ЦАХАЛ це пояснили тим, що погодні умови нібито не дозволяють їм ефективно прикривати сухопутну армію з неба.

У той же час у США заговорили про введення військ в сектор Гази. Офіційні особи США не виключають введення американських військ в сектор Гази для звільнення взятих ХАМАСом заручників. В ефірі американського телебачення представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі уточнив, що йдеться про громадян Сполучених Штатів. Але він наголосив, що США не мають намірів брати участь у конфлікті Ізраїлю та ХАМАС.

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