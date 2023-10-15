У США заговорили про введення військ в сектор Гази - ЗМІ

У США ще раз підкреслили, що не мають намірів брати участь у конфлікті Ізраїлю та ХАМАС.

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Наразі точних даних щодо заручників у США немає / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Офіційні особи США не виключають введення американських військ в сектор Гази для звільнення взятих ХАМАСом заручників.

В ефірі американського телебачення представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі уточнив, що йдеться про громадян Сполучених Штатів.

"Я не буду нічого виключати (можливість введення американських військ на територію), коли йдеться про повернення наших заручників додому. Ми працюємо над цим буквально по годинах, але, знову ж таки, для того, щоб виробити конкретні варіанти політики, необхідно мати набагато більше контекстної інформації, ніж та, яка доступна для використання зараз, і ми працюємо над цим", - цитує РБК Кірбі в ефірі "Fox News". відео дня

При цьому Кірбі підкреслив, що США не мають намірів брати участь у бойових діях між Ізраїлем і терористами ХАМАС.

Також чиновник зауважив, що наразі у США відсутні точні дані щодо кількості і місць утримання полонених.

Війна в Ізраїлі

Після перестрілок з терористами ХАМАС, які озброєними пробралися на територію Ізраїлю і скоїли низку злочинів проти цивільних, міністр оборони країни Йоав Галант заявив про те, що Єрусалим переходить до повноцінного наступу на сектор Газу.

Операція була запланована на вихідні, але її відклали на кілька днів, принаймні частково через погодні умови, які ускладнили б ізраїльським пілотам і операторам безпілотників забезпечення повітряного прикриття наземних сил, повідомили офіцери.

Однак все це сталося на тлі погроз Іраном, що Тегеран втрутиться у війну у разі вторгнення ЦАХАЛ до сектору Гази.

США та Ізраїль стурбовані ситуацією - другий фронт може бути відкритий на півночі Ізраїлю, якщо "Хезболла" за підтримки Тегерана піде на військове вторгнення.

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