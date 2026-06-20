Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Моя популярність тебе не стосується": подробиці гучних "розборок" Трампа з Мелоні

Олексій Тесля
20 червня 2026, 21:31
google news Підпишіться
на нас в Google
Джорджа Мелоні відповіла на нападки американського лідера Дональда Трампа.
Трамп, Мелони
Дональд Трамп і Джордж Мелоні посварилися / Колаж: Главред, фото: ОП, Білий дім

Головне:

  • Мелоні відповіла на нападки американського лідера Трампа
  • Вона заявила, що її популярність Трампа не стосується

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні відповіла на нападки американського лідера Дональда Трампа, який заявив, що вона намагається відновити з ним дружбу заради підвищення власних рейтингів.

У своєму Facebook Мелоні заявила, що відповідає на останній допис Трампа на її адресу, однак зазначила, що більше не має наміру повертатися до цієї теми, оскільки "все ще вірить у єдність Заходу і не вважає, що це видовище відповідає рівню наших завдань".

відео дня

"Президенте Трампе, ці постійні й безпідставні нападки позбавлені сенсу. Щодо моєї популярності — дружба з вами мені точно не допомогла, і вона не залежить від моїх стосунків з вами. Моя популярність залежить від моєї здатності захищати національні інтереси Італії, і це саме те, чим я завжди займалася. Це те, чим я займалася й щодо американських військових баз в Італії. Їхнє використання регулюється угодами, яких ми завжди дотримувалися і які не можуть бути порушені, доки я є прем’єр-міністром. Італія, як і раніше, є суверенною державою. У будь-якому разі, моя популярність тебе не стосується. Я б порадила тобі зосередитися на своїй", — відповіла Мелоні Трампу.

Новий скандал із Трампом: що заявив президент США

Президент США Дональд Трамп заявив, що виключення Росії з формату G8, на його думку, могло вплинути на подальший розвиток подій і, можливо, навіть запобігти початку війни проти України.

В інтерв’ю порталу Axios він також прокоментував початок повномасштабного вторгнення РФ, зазначивши, що російські танкові колони, за його словами, могли б дістатися Києва приблизно за кілька годин, однак нібито були затримані через погодні умови.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні нібито "благала сфотографуватися" з ним під час саміту G7. Водночас сама Мелоні назвала ці слова "повністю вигаданими".

Раніше Володимир Зеленський розповів, що обговорював із Трампом питання отримання ліцензій на виробництво антибалістичних систем і ракет. Усі країни "Великої сімки" підтримали ідею зміцнення захисту українського неба, а також обговорили зимовий пакет допомоги.

Як раніше повідомляв Главред, Україна встановила дедлайн для Росії та отримала підтримку західних союзників на тлі інтенсивних переговорів. Під час переговорів Зеленський наголосив на необхідності завершити війну до початку зимового періоду.

Читайте також:

Про персону: Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні — італійська політикиня, журналістка та державна діячка, яка з жовтня 2022 року обіймає посаду прем’єр-міністерки Італії, ставши першою жінкою на цій посаді. Вона є лідеркою правоконсервативної партії "Брати Італії", відомої акцентом на національній ідентичності, традиційних цінностях та жорсткій міграційній політиці. У зовнішній політиці Мелоні послідовно підтримує Україну у війні проти Росії, наголошуючи, що мир не може означати капітуляцію, і виступає за надання Києву гарантій безпеки та міжнародної допомоги, водночас відкидаючи можливість відправки італійських військ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Дональд Трамп Джорджа Мелоні
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Пекельна спека накриває Україну: де буде найтепліше

Пекельна спека накриває Україну: де буде найтепліше

21:31Синоптик
Є загиблий та поранені: наслідки масованого удару КАБами по Сумах

Є загиблий та поранені: наслідки масованого удару КАБами по Сумах

20:38Регіони
Не тільки Зеленський: хто з українських топів відмовився від польських нагород, список

Не тільки Зеленський: хто з українських топів відмовився від польських нагород, список

20:32Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Чому не можна кидати пельмені в киплячу воду: більшість помиляються роками

Чому не можна кидати пельмені в киплячу воду: більшість помиляються роками

Спека більше не заважатиме сну: простий спосіб зробити спальню прохолоднішою

Спека більше не заважатиме сну: простий спосіб зробити спальню прохолоднішою

Китайський гороскоп на завтра, 21 червня: Собакам — перспективи, Зміям — ілюзії

Китайський гороскоп на завтра, 21 червня: Собакам — перспективи, Зміям — ілюзії

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці жирафа за 14 секунд

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці жирафа за 14 секунд

Найбільші пліткарі серед знаків зодіаку: астрологи склали список

Найбільші пліткарі серед знаків зодіаку: астрологи склали список

Останні новини

21:31

Пекельна спека накриває Україну: де буде найтепліше

21:31

"Моя популярність тебе не стосується": подробиці гучних "розборок" Трампа з Мелоні

21:23

Кільця на ногах і перли: дизайнер назвав головні аксесуари літа

21:12

Посів моркви у червні та липні: правила вирощування та зберігання

21:05

В Україні пропонують обмежити показ турецьких серіалів — петиція

Крим перетвориться на котел, до кінця 2026 року росіяни почнуть тікати звідти – СвітанКрим перетвориться на котел, до кінця 2026 року росіяни почнуть тікати звідти – Світан
20:40

У США помер легендарний режисер і продюсер Джеймс Берроуз

20:38

Є загиблий та поранені: наслідки масованого удару КАБами по СумахФото

20:32

Не тільки Зеленський: хто з українських топів відмовився від польських нагород, список

20:28

Подробиці ударів РФ по Київщині: що відомо про поранених та прильотиФото

Реклама
20:13

"Сьогодні вночі": росіяни підготувалися до нового масштабного удару — Зеленський

19:51

Подяка татам та рецепт довірливих стосунків: інтерв'ю з NICOLE про новий сингл "Лечу"Відео

19:34

"Більше, ніж кліп": гурт Green Grey презентував останню відеороботу за участю "Дизеля"Відео

19:32

Потужні удари по Москві: The Hill про кризу серед союзників Путіна

19:22

Зеленський виставив ультиматум Лукашенко: які цілі Україні "доведеться знищити"

19:13

Давня мрія нарешті здійсниться — три знаки зодіаку отримають бажане

19:10

Як можна звільнити Крим без значних втрат: Світан пояснив сценарійПогляд

19:02

Гороскоп Таро на завтра, 21 червня: Терезам — змінити зовнішність, Дівам — вірити

18:36

Чому пиво в пакетах стало хітом: головна причина дивного розливу в СРСР

18:36

Показав усе: Ріккі Мартін похвалився чудовою формою

18:35

Жінка заявила про домагання в поїзді: поліція порушила кримінальну справу

Реклама
18:29

Жінка забрала собаку з салону: незвичайна стрижка собаки стала хітомВідео

18:22

Кількість жертв швидко зростає: Росія атакує Запоріжжя КАБами, що відомо

18:20

Про цвіль можна забути назавжди: простий метод діє просто на очахВідео

17:42

Чоловік витратив $17 тисяч на старий гараж і знайшов у ньому "скарб"Відео

17:34

Потужні вибухи в Москві: з’явилися знімки наслідків прильотів по НПЗ

17:29

Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі "Новою поштою" - з'явились фото

17:22

Помилка у розмові: чому не варто просити "залишити у спокої"

17:21

"Стратегічна помилка": у Навроцького жорстко відповіли на скандал з орденом Зеленського

17:12

"Грінч" повертається: оскароносний фільм із Джимом Керрі отримає продовження

17:01

РФ готується до ракетних ударів, "Шахеди" вже у повітрі

16:42

Вибухи на окупованих територіях: "Мадяр" про масштабні удари по цілях РФВідео

16:39

Що робити з картоплею під час цвітіння — як збільшити врожайність

16:21

Чому 21 червня не можна згадувати давні образи: яке церковне свято

16:19

"Укусили": у справі померлої турецької актриси з’явилися нові факти

16:08

"Ніхто з росіян не залишиться": ЗСУ готують окупантам новий "Херсонський сценарій"

16:06

Чорнобиль під час окупації здивував вчених: що показали камери

15:41

Потужні удари по мосту та окупантах: Сили оборони атакували росіян

15:35

Вагітна Вітвіцька вийшла заміж за свого коханого

15:33

Помилка під час прибирання: чому деякі старі речі не можна тримати в домі

15:30

Ракета полетить на 500 км: у Bloomberg дізналися про нову зброю для України

Реклама
15:28

Скільки українців виїхали з України за кордон - в Раді назвали точну цифру

15:18

Дівчина позбулася старої картини: через роки вона знову з’явилася

14:54

"Вікно можливостей": у FT назвали єдиний реалістичний спосіб закінчити війну

14:52

Чим насправді відрізняється масло від маргарину: розкрито головний секретВідео

14:51

Як ще можна назвати Ірину українською: несподівані та лагідні форми

14:16

Скільки часу собака пам’ятає господаря: відповідь здивує багатьохВідео

14:04

Одна помилка зіпсує смак і аромат: як правильно сушити пряні травиВідео

14:00

Літнє сонцестояння 2026: що принесе найдовший день року кожному знаку зодіаку

13:55

Путін готує "помсту" за атаки по Криму: названо сценарій масованого удару по Україні

13:50

Молода картопля очиститься за 5 хвилин: простий спосіб здивував господинь

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти