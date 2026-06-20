"Моя популярність тебе не стосується": подробиці гучних "розборок" Трампа з Мелоні

Джорджа Мелоні відповіла на нападки американського лідера Дональда Трампа.

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Дональд Трамп і Джордж Мелоні посварилися / Колаж: Главред, фото: ОП, Білий дім

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Мелоні відповіла на нападки американського лідера Трампа

Вона заявила, що її популярність Трампа не стосується

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні відповіла на нападки американського лідера Дональда Трампа, який заявив, що вона намагається відновити з ним дружбу заради підвищення власних рейтингів.

У своєму Facebook Мелоні заявила, що відповідає на останній допис Трампа на її адресу, однак зазначила, що більше не має наміру повертатися до цієї теми, оскільки "все ще вірить у єдність Заходу і не вважає, що це видовище відповідає рівню наших завдань".

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"Президенте Трампе, ці постійні й безпідставні нападки позбавлені сенсу. Щодо моєї популярності — дружба з вами мені точно не допомогла, і вона не залежить від моїх стосунків з вами. Моя популярність залежить від моєї здатності захищати національні інтереси Італії, і це саме те, чим я завжди займалася. Це те, чим я займалася й щодо американських військових баз в Італії. Їхнє використання регулюється угодами, яких ми завжди дотримувалися і які не можуть бути порушені, доки я є прем’єр-міністром. Італія, як і раніше, є суверенною державою. У будь-якому разі, моя популярність тебе не стосується. Я б порадила тобі зосередитися на своїй", — відповіла Мелоні Трампу.

Новий скандал із Трампом: що заявив президент США

Президент США Дональд Трамп заявив, що виключення Росії з формату G8, на його думку, могло вплинути на подальший розвиток подій і, можливо, навіть запобігти початку війни проти України.

В інтерв’ю порталу Axios він також прокоментував початок повномасштабного вторгнення РФ, зазначивши, що російські танкові колони, за його словами, могли б дістатися Києва приблизно за кілька годин, однак нібито були затримані через погодні умови.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні нібито "благала сфотографуватися" з ним під час саміту G7. Водночас сама Мелоні назвала ці слова "повністю вигаданими".

Раніше Володимир Зеленський розповів, що обговорював із Трампом питання отримання ліцензій на виробництво антибалістичних систем і ракет. Усі країни "Великої сімки" підтримали ідею зміцнення захисту українського неба, а також обговорили зимовий пакет допомоги.

Як раніше повідомляв Главред, Україна встановила дедлайн для Росії та отримала підтримку західних союзників на тлі інтенсивних переговорів. Під час переговорів Зеленський наголосив на необхідності завершити війну до початку зимового періоду.

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Про персону: Джорджа Мелоні Джорджа Мелоні — італійська політикиня, журналістка та державна діячка, яка з жовтня 2022 року обіймає посаду прем’єр-міністерки Італії, ставши першою жінкою на цій посаді. Вона є лідеркою правоконсервативної партії "Брати Італії", відомої акцентом на національній ідентичності, традиційних цінностях та жорсткій міграційній політиці. У зовнішній політиці Мелоні послідовно підтримує Україну у війні проти Росії, наголошуючи, що мир не може означати капітуляцію, і виступає за надання Києву гарантій безпеки та міжнародної допомоги, водночас відкидаючи можливість відправки італійських військ.

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