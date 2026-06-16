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Стало відомо, про що Зеленський попросив Трампа на полях саміту G7

Дар'я Пшеничник
16 червня 2026, 16:29
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Як зазначив голова держави, під час його зустрічі з лідерами країн "Великої сімки" обговорювали, що потрібно Україні.
Трамп Зеленский
Зустріч Трампа і Зеленського на полях саміту G7 / Колаж: Главред, фото: УНІАН, president.gov.ua

Головне з новини:

відео дня
  • Зеленський і Трамп обговорили ліцензії на виробництво антибалістичних систем
  • G7 погодила посилення ППО та зимову підтримку України
  • Партнери долучаться до відбудови Чорнобиля та Лаври

Президент України Володимир Зеленський розповів перші деталі розмови з лідером США Дональдом Трампом під час саміту G7 в Евіані. У голосовому коментарі для журналістів він підтвердив, що Київ очікує на рішення Вашингтона щодо передачі ліцензій для виробництва антибалістичних систем і ракет.

Про це пише УНІАН.

За словами глави держави, це питання вже обговорене на найвищому рівні:

"Ми говорили про це з президентом Трампом. Наші команди будуть працювати. Дай бог, вийде цього разу нам отримати ліцензії на виробництво відповідних антибалістичних систем та ракет".

Про що говорили на зустрічах G7

Зеленський зазначив, що під час зустрічей із лідерами країн "Великої сімки" ключовою темою стала потреба України в посиленні протиповітряної оборони.

Він підкреслив, що всі учасники саміту погодилися з необхідністю зміцнення українського неба: "Всі визнають, всі будуть допомагати, абсолютно вся 'Сімка' буде працювати і над тим, щоб посилити наш захист. Ми говорили і про системи, і про ракети". Деталі цих домовленостей президент пообіцяв оприлюднити пізніше.

"Зимовий пакет" підтримки

Окремо обговорювався так званий "енергетичний пакет" для України, ініційований президентом Франції Еммануелем Макроном. Зеленський пояснив, що йдеться про додаткові ресурси для захисту критичної інфраструктури, включно з ППО, а також про забезпечення країни паливом на зимовий період.

За його словами, партнери погодилися з необхідністю такого підходу.

"Дизель, газ, бензин, – те, що нам потрібно на зиму… І всі країни сказали: будуть нас підтримувати. І Японія, і Німеччина, і всі інші учасники", - зазначив український президент.

Відбудова Чорнобиля та Лаври

Під час перемовин Зеленський отримав підтвердження від Франції щодо участі у відновленні саркофагу на Чорнобильській АЕС. Президент підкреслив, що Макрон продемонстрував повне розуміння ризиків, пов’язаних з російськими ударами та використанням дронів.

"Франція відбудує саркофаг в Чорнобилі. Я йому подякував за це", - зазначив український лідер.

Також Україна отримала підтримку Швейцарії у відновленні Києво-Печерської лаври. Зеленський повідомив про домовленість із президентом Гі Пармеленом: "Ми говорили щодо відновлення Лаври і вони разом з нашими спеціалістами будуть цим займатися".

Позиція G7 щодо війни та санкцій

За словами Зеленського, усі лідери G7 одностайно висловили підтримку Україні та засудили російські удари по цивільній інфраструктурі. Президент показав партнерам фото наслідків атак і роботи українських рятувальників, після чого, за його словами, жодних сумнівів у необхідності тиску на Росію не залишилося: "Всі засуджують, і всі реально не розуміють логіку лідера агресивної Росії… Всі вважають, що не бачать бажання з боку Росії… але треба змусити його".

На саміті також обговорювали санкційний тиск. Зеленський відзначив активну позицію Канади, Британії та інших партнерів, зокрема згадавши про затримання танкера тіньового флоту.

Трамп про можливість переговорів Зеленського і Путіна

Президент США Дональд Трамп висловив свою думку щодо ініціативи президента України Володимира Зеленського про проведення особистої зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Під час спілкування з журналістами в Білому домі він прокоментував пропозицію, озвучену українською стороною.

За словами Трампа, ідея прямих переговорів між керівниками України та Росії заслуговує на увагу. Американський президент зазначив, що позитивно оцінює можливість такого діалогу і вважає потенційну зустріч двох лідерів важливим кроком на шляху до врегулювання конфлікту.

Мирні перемовини - останні новини

Як повідомляв Главред, 14 червня Зеленський провів "чудову розмову" з Трампом, під час якої вони детально обговорили ключові питання війни та можливості наближення миру. Президент України також привітав американського лідера з 80-річчям, а розмова тривала близько 35 хвилин.

Згодом президент США Дональд Трамп пояснював, що початком війни стало захоплення Росією Криму, і підкреслив відсутність сильного лідерства тоді. Зеленський, у свою чергу, висловив спільне побажання українців і американців щодо миру.

Раніше Трамп заявив, що адміністрація США після врегулювання конфлікту навколо Ірану зосередиться на припиненні війни в Україні. Американський президент також позитивно оцінив ініціативу прямих переговорів між Зеленським і Путіним.

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Про джерело: УНІАН

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