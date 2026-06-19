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"Вона благала мене": між Трампом і Мелоні спалахнув гучний конфлікт

Руслана Заклінська
19 червня 2026, 16:37оновлено 19 червня, 17:47
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Джорджа Мелоні публічно заперечила заяви американського президента.
'Вона благала мене': між Трампом і Мелоні спалахнув гучний конфлікт
Мелоні різко відповіла Трампу на слова про "прохання фото"/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/giorgiameloni.paginaufficiale, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

  • Трамп заявив, що Мелоні "благала" його про фото на G7
  • Мелоні заперечила й назвала заяву вигадкою
  • Італійські урядовці назвали заяви Трампа образливими

Президент США Дональд Трамп заявив, що прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні нібито "благала зробити фото" з ним під час саміту G7. Водночас сама Мелоні назвала ці слова "повністю вигаданими". Про це повідомляє The Guardian.

"Вона благала мене сфотографуватися з нею! Вона так хотіла сфотографуватися зі мною. Я б навіть не погодився, але мені стало її шкода! Вона, мабуть, рада, що я з нею поговорив! Я не був зобов’язаний з нею розмовляти", - сказав Трамп в інтерв’ю італійському мовнику La7.

відео дня

Реакція Джорджі Мелоні

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні різко відкинула ці слова, заявивши, що ніколи не зверталася з подібними проханнями.

"Заяви Дональда Трампа є повністю вигаданими. Я, чесно кажучи, вражена. Не розумію, чому президент США поводиться так із своїми союзниками. Зрештою, це трапляється не вперше", - сказала італійська прем'єрка.

Вона також зазначила, що розчарована ставленням Трампа до партнерів по західному блоку, додавши, що він демонструє більшу поблажливість до опонентів США, ніж до союзників.

"Можу лише сказати - шкода, що він не виявляє такої ж рішучості щодо ворогів Заходу, ворогів США, лідерів, до яких він, навпаки, виявляється набагато поступливішим. Але він повинен пам’ятати одне: Італія і я ніколи не благаємо", - додала Мелоні.

Дивіться відео звернення Джорджі Мелоні:

Реакція італійського уряду

Ситуація викликала політичну реакцію в Римі. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні скасував свій візит до США на знак протесту.

"Серйозні та образливі висловлювання президента Трампа на адресу прем’єр-міністра Джорджії Мелоні ображають усю Італію. З цієї причини я вирішив скасувати свій візит до Сполучених Штатів, запланований на 21 та 22 червня", - написав він в Х.

Міністр оборони Гвідо Крозетто також став на захист прем’єрки. Він назвав заяву Трампа "невдалою витівкою" та наголосив, що подібні висловлювання шкодять відносинам між США, Італією та НАТО.

"Я не можу уявити, щоб Джорджа Мелоні просила когось сфотографуватися, навіть під примусом. Натомість можу уявити, скільки зусиль їй коштувало відкинути те, що сказав Трамп кілька тижнів тому, заради інтересів Італії, Європи та Заходу. І я уявляю, скільки їй коштуватиме не прокоментувати, як того заслуговує, цей новий промах президента США", - написав Крозетто в Х.

Саміт G7 у Франції - новини за темою

На полях саміту G7 відбулася зустріч між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, під час якої лідери країн узгодили спільні позиції щодо безпекових та політичних питань. Також були присутні Марко Рубіо та Рустем Умєров.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що обговорював з Трампом питання отримання ліцензій для виробництва антибалістичних систем і ракет Усі країни "Великої сімки" підтримали ідею зміцнити захист українського неба, а також обговорили зимовий пакет допомоги.

Як раніше повідомляв Главред, Україна поставила дедлайн для Росії і отримала підтримку західних союзників на тлі інтенсивних переговорів. Під час перемовин Зеленський наголосив на необхідності завершити війну до початку зимового періоду.

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Про персону: Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні — італійська політикиня, журналістка та державна діячка, яка з жовтня 2022 року обіймає посаду прем’єр-міністерки Італії, ставши першою жінкою на цій посаді. Вона є лідеркою правоконсервативної партії "Брати Італії", відомої акцентом на національній ідентичності, традиційних цінностях та жорсткій міграційній політиці. У зовнішній політиці Мелоні послідовно підтримує Україну у війні проти Росії, наголошуючи, що мир не може означати капітуляцію, і виступає за надання Києву гарантій безпеки та міжнародної допомоги, водночас відкидаючи можливість відправки італійських військ.

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