Трамп видав дичину про війну в Україні: танки РФ могли бути в Києві "за три години"

Президент США насмішив своєю заявою про те, що російські танки нібито могли дістатися до Києва за лічені години.

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Президент США зробив дивну заяву щодо причин війни / Колаж: Главред, фото: ОП, 22 ОМБр, facebook.com/WhiteHouse

Головне із заяв Трампа:

Виключення РФ із формату G8 нібито вплинуло на повномасштабну агресію

Російські танки нібито могли дістатися до Києва приблизно за три години

Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, якби Росію не виключили з формату G8, це могло б вплинути на подальший розвиток подій і, можливо, запобігти війні проти України.

В інтерв’ю порталу Axios він також розповів про початок повномасштабного вторгнення РФ, зазначивши, що російські танки нібито могли дістатися до Києва приблизно за три години, однак вони, мовляв, застрягли через погодні умови.

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"Треба було зберегти "Велику вісімку", можливо, не було б війни між Росією та Україною, якби вони це зробили, але Обама не хотів, щоб Путін там був… Раніше була "Велика вісімка", було б набагато краще, якби вони залишили її в колишньому вигляді", – сказав Трамп.

Окремо він прокоментував початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну, описуючи просування російської військової колони в напрямку Києва та погодні умови, які, за його словами, вплинули на її рух.

"Коли це почалося (війна – ред.), у Путіна були сотні танків, які їхали по шосе…І приблизно на півдорозі він (танк – ред.) був би там за три години, рухаючись зі швидкістю 51 милю на годину… у них (у Росії – ред.) був якийсь генерал, якого, ймовірно, вже немає серед нас. Він вирішив не їхати прямо на Київ і не закінчувати війну в перший же день… І за кілька днів до цього у них пройшов рекордний дощ, і ці танки застрягли в цьому багнюці", – зазначив Трамп в інтерв’ю.

Трамп про ідею зустрічі Зеленського та Путіна

Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив пропозицію українського лідера Володимира Зеленського щодо проведення особистих переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.

Виступаючи в Білому домі, Трамп заявив, що прямий контакт між керівниками двох держав може стати важливим кроком на шляху до пошуку варіантів врегулювання конфлікту. На його думку, ініціатива щодо проведення такої зустрічі заслуговує на серйозний розгляд і здатна надати нового імпульсу дипломатичним зусиллям.

Переговори про мир — новини за темою

Нагадаємо, раніше "Главред" писав, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану. Поки що немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі, проте Україна готова відновити переговори, щойно дозволить ситуація з безпекою.

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією найближчими тижнями очікується додатковий прогрес. Він підкреслив, що робота над мирною угодою триває, а переговори вже дали результат.

Як повідомлялося, у звіті Інституту вивчення війни зазначили, що в Кремлі намагаються використати ситуацію на Близькому Сході, щоб створити інформаційну основу для звинувачень США у можливому зриві мирних переговорів щодо України.

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Про джерело: Axios Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц. Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

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