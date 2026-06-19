Трамп кардинально змінив своє ставлення до України: Макрон розкрив подробиці

Коли Трамп прийшов до влади, він думав, що Україна програє.

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Макрон розповів, як Трамп змінив свою думку про Україну / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

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Трамп спочатку вірив у швидку поразку України у війні

Перша зустріч Трампа і Зеленського в Овальному кабінеті пройшла невдало

Стійкість українців змусила главу Білого дому змінити думку

Президент США Дональд Трамп, прийшовши до влади, вважав, що Україна програє у війні проти РФ — саме тому він наполягав на необхідності якомога швидше домогтися укладення миру. Однак з часом глава Білого дому поступово змінив свою думку. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю France 2.

"Згадайте, січень-лютий 2025 року... Він думав, що Україна програє. Усе пройшло погано в Овальному кабінеті під час зустрічі із Зеленським, а потім... саміт між Трампом і Путіним (мова про Анкоридж — ред.) породив надії на угоду, в рамках якої Україні пропонувалося передати території, які Росія ще навіть не захопила", — розповів Макрон.

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Президент Франції додав, що після цього, у самий розпал серпня, "ми вирушили з делегацією" до Вашингтона, де заявили, що це неможливо.

У підсумку подій Трамп побачив, що заяви про поразку України були брехнею.

За словами французького президента, Трамп переконався, що твердження про те, що Україна розвалиться і не переживе зиму, не відповідали дійсності. Натомість глава США побачив перед собою "сміливих, творчих людей, яких він поважає".

"З того часу було пройдено величезний шлях. І цей шлях — насамперед перемога українців, їхні здібності та їхня переконливість. Президент Трамп побачив, що все, що йому говорили — що (українці — ред.) впадуть, що не переживуть зиму — виявилося неправдою. Він побачив, що перед ним стоять мужні, винахідливі люди, яких він поважає", — сказав французький лідер.

Також Макрон зазначив, що Трамп побачив: Росія не дотримується своїх зобов’язань. І коли РФ заявляє, нібито хоче миру, вона має на увазі капітуляцію України.

"І тому, так, на цьому саміті G7 відбулася справжня зміна, яку слід вітати, бо це справжній крок уперед", — підсумував президент Франції.

Позиція Трампа щодо України — останні новини

Як писав Главред, після саміту G7 у Франції президент США Дональд Трамп заявив, що очікує змін у питанні російсько-української війни найближчим часом, а також висловив переконання, що й Київ, і Москва прагнуть знайти шлях до припинення бойових дій, хоча поки що не бачать механізму для цього.

Трамп також заявляв, що після завершення конфлікту навколо Ірану адміністрація США має намір приділити більше уваги питанню припинення війни між Україною та Росією.

Як пише Politico, Трамп, ймовірно, готовий посилити тиск на Кремль з метою припинення війни в Україні. Глава Білого дому також потребує допомоги союзників для стабілізації рамкової угоди про припинення вогню з Іраном. Зазначається, що контури угоди починають вимальовуватися.

Глава Білого дому планує звернутися до американських оборонних компаній із проханням виробляти зброю за ліцензією в Європі та Україні. Про це пише Bloomberg з посиланням на офіційних осіб, обізнаних із ходом переговорів.

Тим часом помічник диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що європейці на саміті G7 у Франції нібито "нав’язували" президенту США Дональду Трампу шкідливі ідеї про те, що війну в Україні потрібно продовжувати. За його словами, главу Білого дому переконували, що ситуація на полі бою змінюється на користь Києва, що нібито не відповідає дійсності. Ушаков додав, що після саміту "Великої сімки" Кремль поки що не мав контактів з адміністрацією Трампа.

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