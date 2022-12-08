Потужні танки Заходу для України: США схвалюють передачу Leopard 2 і чекають на крок від ФРН

Захід не повинен кидати Україну, якій дуже потрібні німецькі танки Leopard 2, сказала очільниця оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнесс Штрак-Циммерман.

У США очіюкуть на виконання Німеччиною зобов'язань щодо танків Leopard 2 для України / Колаж Bundeswehr, 1 ОБрСпН імені Івана Богуна

США підтримують постачання Україні німецьких танків Leopard 2. Державний департамент, Конгрес і Сенат виступають з консолідованою позицією з цього питання. Американські союзники очікують, що Німеччина виконає свої зобов'язання. Про це заявила очільниця оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнесс Штрак-Циммерман.

У своєму Twitter-акаунті вона підтвердила інформацію німецької преси про те, що Вашингтон підтримує передачу танків Leopard 2 Україні.

"Це було підтверджено під час мого візиту до Вашингтона під час усіх дискусій у Державному департаменті, Конгресі та Сенаті", - сказала депутат Бундестагу.

За словами Штрак-Циммерман, тепер американці очікують на виконання Берліном своїх зобов'язань.

"Ми не повинні кидати Україну. Вам потрібні танки", - підкреслила Марі-Агнесс Штрак-Циммерман.

Німецькі танки Leopard 2 для України

Видання Welt у вересні опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що німецький канцлер Олаф Шольц відхилив прохання прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо передачі Києву сучасних танків Leopard 2.

Пізніше сам Шольц заявив, що Німеччина підтримує Україну у війні з РФ. Однак Берлін не готовий передавати танки через побоювання прямої війни між НАТО і Росією.

Посол України у ФРН Олексій Макєєв у листопаді зазначав, що перемовини між Києвом і Берліном щодо передачі танків Leopard 2 тривають. Є надія на позитивне вирішення питання.

Журналісти німецького FAZ 7 грудня написали, що США не проти передачі Німеччиною танків Leopard 2 Україні. Нібито радник Байдена з питань нацбезпеки Салліван повідомив про це радника канцлера Шольца із зовнішньої політики Йенса Плетнера ще в жовтні. Однак Берлін повинен зробити такий крок за власною ініціативою.

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