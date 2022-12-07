У Білому домі дали зрозуміти уряду Німеччини, що підтримують постачання німецьких основних бойових танків Leopard 2 в Україну.

США вмовляють Німеччину постачати ЗСУ бойові танки Leopard - ЗМІ / колаж фото УНІАН та Вікіпедія

США практично без натяків дали зрозуміти уряду ФРН на чолі з Олафом Шольцем - що підтримують поставки німецьких основних бойових танків Leopard 2 для ЗСУ. Про це повідомляє німецьке видання FAZ з посиланням на власні джерела.

За їхніми даними, радник американського президента Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван ще в жовтні озвучив позицію Білого дому з цього питання раднику канцлера із зовнішньої політики Йенсу Плетнеру.

Нібито американець сказав німцеві - США вітали б поставку ЗСУ Німеччиною Leopard 2, але це повинно бути зроблено з ініціативи офіційного Берліна.

Друге джерело говорить - Салліван дав зрозуміти Плетнеру в жовтні, що було б "добре", якби Німеччина все-таки поставила ці танки.

Цікаво, що уряд Шольцо не став спростовувати інформацію про такі контакти Саллівана і Плетнера. Спікер Кабміну ФРН заявив лише, що міністри знаходяться в постійному контакті з союзниками − з США в першу чергу− щодо спільних зусиль з підтримки України.

Як кажуть експерти, вже є вагомі аргументи на користь того, щоб в першу чергу поставити ЗСУ німецькі танки. Справа в тому, що Leopard 2 давно стоїть на озброєнні польської армії. І тому ЗСУ могла б обслуговувати їх і ремонтувати прямо поблизу кордону в Польщі. З американськими танками такий варіант практично неможливий.

Допомога ЗСУ зброєю від західних союзників

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Швеція передасть Україні найбільший в історії двосторонніх відносин пакет допомоги, який обійдеться Стокгольму на 100 млн євро більше, ніж всі попередні.

"Ми привезли найбільший в історії наших відносин пакет допомоги - наземні системи ППО, боєприпаси, транспортні засоби, Різне зимове обладнання та уніформу, панцирники і 270 млн євро. Це такий пакет", - заявив голова МЗС Швеції Тобіас Біллстрем.

Тим часом Державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 29 листопада, оголосить про новий пакет допомоги Україні, щоб вона була здатна продовжувати передавати електроенергію в умовах російських атак на енергосистему країни.

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