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Шольц відмовився передати Україні передові танки Leopard 2 - Welt

6 вересня 2022, 14:31

Канцлер ФРН Шольц не виявив "жодного бажання" змінювати свою точку зору щодо постачання танків Україні, дізналися журналісти.

Шольц танки
Шольц в розмові про танки був "загальним і неконкретним" - ЗМІ / Колаж Bundeswehr, Reuters

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив прохання прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо постачання Києву передових німецьких танків Leopard 2. З боку Шольца не пролунало будь-якої конкретики, а сам він не виявив бажання змінити свою негативну точку зору щодо передачі танків українській державі.

Як повідомляє Welt з посиланням на інсайдерів в українському уряді, прем'єр-міністр Шмигаль під час свого візиту до Берліна 4 вересня попросив Німеччину поставити Україні сучасні танки Leopard 2.

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Прохання Шмигаля базувалося на пропозиції збройової групи Krauss-Maffei Wegmann від 8 квітня з приводу прямих постачань важких озброєнь Україні. Компанія погодила поставити Києву 100 танків Leopard 2A7, разом із запчастинами та навчальними блоками для українських військових на суму близько 1,55 млрд євро. Перші танки могли привезти в Україну за 36 місяців після підписання контракту.

Однак, як стверджують журналісти, Шольц від імені німецької військової промисловості відмовився узгодити угоду. У розмові зі Шмигалем канцлер був "загальним і неконкретним". Він не виявив "жодного бажання" змінити свою негативну позицію щодо постачання танків Україні.

У самому німецькому уряді у відповідь сказали, що Берлін, як і раніше, підтримує Київ. У тому числі, і у військовому плані.

"Ми просимо вас з розумінням поставитися до того, що ми, як правило, не повідомляємо про конфіденційні обговорення", - підкреслили у канцлера.

Військова допомога Україні від Німеччини

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок раніше заявила, що Берлін зіткнувся з проблемами в питанні постачань зброї Києву. Німецька держава сама зіткнулася з дефіцитом зброї. При цьому вона зазначила, що потрібно швидко озброїти Україну восени, щоб держава змогла захиститися від російської агресії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц казав, що Берлін не постачатиме Києву зброю, за допомогою якої можна наносити удари по території Росії. Німецька держава має намір дотримуватися "зваженої" політики з даного питання і спостерігатиме, як діють США.

Шольц пообіцяв відправити Україні сучасні озброєння, серед яких системи ППО, РЛС та безпілотники.

Також Берлін планує взяти на себе "особливу відповідальність" в плані нарощування потенціалу української артилерії і протиповітряної оборони.

Дивіться відео ТСН - Шмигаль провів перемовини у Німеччині щодо постачання Україні танків Leopard 2

Інші новини:

новини Німеччини військова допомога Денис Шмигаль Олаф Шольц війна Росії та України
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