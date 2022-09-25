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Німеччина боїться війни Росії з НАТО, тому не дає танки Україні - Шольц

25 вересня 2022, 19:23

Берлін надає Києву суттєву військову допомогу, сказав Олаф Шольц.

Шольц танки
ФРН побоюється катастрофи у вигляді прямої війни НАТО та Росії - Шольц / Колаж Bundeswehr, Reuters

ФРН не ризикує відправляти сучасні танки Україні, оскільки побоюється прямої війни Росії з Північноатлантичним альянсом. Берлін багато робить, щоб допомогти Києву і вже поставив українцям безліч одиниць ефективної зброї. Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц.

В інтерв'ю The Times він розповів про те, що Німеччина у війні Росії проти України на боці Києва. Однак танки постачати не готова, оскільки побоюється прямої війни Альянсу з Москвою і подальшої катастрофи.

"Це дуже небезпечна війна. Ми підтримуємо Україну. Робимо це таким чином, щоб не доводити ситуацію до стану війни між Росією і НАТО, тому що це було б катастрофою", - зазначив Шольц.

За словами канцлера, німецька держава "дійсно багато робить" для допомоги Києву.

"Ми поставили українцям величезну масу дуже ефективної зброї", - запевнив Шольц.

Журналісти The Times акцентували увагу на тому, що Шольц в будь-якому випадку досяг прогресу з того моменту, як перед військовим вторгненням Росії в Україну його уряд пропонував Києву 5 тисяч касок і польовий госпіталь.

Втім, навіть тоді знадобилися місяці, щоб продавити таке рішення шляхом погрози парламентського голосування, оскільки Шольц блокував постачання зброї.

Військова допомога Україні від Німеччини

Очільниця МЗС ФРН Анналена Бербок заявляла, що у Німеччини проблеми щодо постачання зброї Україні. Проблема в дефіциті озброєнь, з яким зіткнувся сам Берлін. Однак Бербок впевнена в необхідності відправок Києву зброї восени для захисту від військової агресії Росії.

Німецький канцлер Олаф Шольц казав, що Німеччина не постачатиме Україні зброю, за допомогою якої Київ може наносити удари по території РФ. Берлін в питаннях постачань озброєнь має намір спостерігати за діями США.

Шольц обіцяв передати Україні низку сучасних одиниць озброєнь. Це системи ППО, РЛС і безпілотники. Крім того, Берлін має намір працювати з Києвом задля нарощування потенціалу української артилерії і сил ППО.

Дивіться відео ТСН - Німеччина знову зірвала постачання танків Україні

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