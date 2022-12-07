Окупанти готують контрнаступ на сході: у ЗСУ назвали напрямок

Ситуація на фронті складна, але контрольована, підкреслив Сергій Череватий.

Російські окупанти готуються до контрнаступу / Reuters, Міноборони РФ

На Луганському напрямку російські окупанти готують контрнаступ, проте сили оборони України знають про це і активно протидіють, повідомив представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"На Луганському напрямку, елементом якого є і Куп'янський, готують контрнаступальну операцію, але ми про це знаємо, ми відстежуємо їх дії і активно цьому протидіємо – в районі Сватового та інших районів, де вони намагаються контратакувати", – заявив він в ефірі телемарафону.

За його словами, ситуація на цій ділянці фронту складна, але контрольована.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Разом з тим він пояснив, що обстановка на Авдіївському і Бахмутському напрямках істотно відрізняється. Там росіяни давно зосередили "величезну кількість" своїх сил і засобів, щодня проводять десятки штурмів, застосовуючи артилерію, авіацію і вертольоти.

Там "вагнерівці" розбиваються на малі штурмові групи і після нальоту артилерії намагаються проникнути на передові позиції ЗСУ, щоб зав'язати ближній бій.

"Ми теж за цим спостерігаємо, зокрема застосовуючи безпілотні апарати, і наносимо удари – і на далеких підступах, і, коли вони вже ближче підходять до траншеї, безпосередньо зі стрілецької зброї, гранатометів і кулеметів", – сказав Череватий.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що Росія намагається "заморозити, як мінімум, на короткий час" ситуацію, що склалася на театрі військових дій війни проти України.

На його думку, окупанти планують тим самим відновити свої сили і почати новий наступ навесні наступного року.

"Що ми бачимо зараз, так це те, що Росія намагається свого роду заморозити цю війну, як мінімум, на короткий проміжок часу, щоб вони змогли перегрупуватися, відремонтуватися, відновитися, і потім спробувати почати більший наступ наступної весни", - не виключив генсек НАТО.

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