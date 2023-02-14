Потужна робота ППО ЗСУ та авіація РФ: у Пентагоні розповіли, як ворог відмовився від козиря у війні

Захід повинен докласти максимум зусиль для того, щоб надати Україні більше систем ППО та іншої військової допомоги, сказав Ллойд Остін.

Росія не ризикнула масово закинути свою бойову авіацію в Україну через ефективну роботу ППО ЗСУ - Пентагон / Колаж АрміяІnform, Держприкордонслужба

Україна провела колосальну роботу над посиленням своєї протиповітряної оборони. Війська перехоплюють більшість ракет і безпілотників агресора Росії. Москва вирішила масово не вводити свою бойову авіацію на територію української держави саме через ефективну роботу ППО. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Під час брифінгу за підсумками дев'ятого засідання Контактної групи допомоги Україні в рамках Раммштайна він розповів про те, що Україна значно посилила своє ППО – вдається збивати більшість російських ракет і ударних безпілотників.

За словами чиновника, тому окупанти не ризикнули масово вводити свою бойову авіацію в Україну.

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"Що стосується того, чи готує Росія якусь масову атаку з повітря, то ми не бачимо цього. Ми бачимо, що в Росії є досить багато літаків", - зазначив Остін.

Також він додав, що незважаючи на надання Україні систем ППО, підтримка все ще недостатня, її слід посилити.

"Тому нам потрібно зробити все від нас залежне, щоб Україна отримала не тільки більше ППО, але і все можливе від нас. Ми надали Patriot, Iris-T, Samp-T, але цього недостатньо, ми будемо далі проштовхувати це вперед, тому що ця загроза залишається", - підкреслив Ллойд Остін.

Засідання Контактної групи допомоги Україні в Рамштайні 9 лютого

Глава Міноборони США Ллойд Остін під час свого виступу на зустрічі союзників України в Рамштайні сказав, що Захід продовжить військову підтримку Києва у відбитті військової агресії Москви.

У підсумковій заяві Остін зазначив, що Україна отримає танки від 8 держав - США, Франції, Німеччини, Польщі, Португалії, Норвегії, Чехії та Нідерландів. Крім того, Франція та Італія нададуть Києву ППО.

Проте, рішення щодо винищувачів для України країни Заходу так і не ухвалили. За словами Остіна, союзники Києва наразі мають намір зосередитися на інших озброєннях і забезпечити контрнаступ ЗСУ навесні.

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