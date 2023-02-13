"Путін оголосить новий наступ, коли рухатимуться танки і літаки": політтехнолог пояснив плани Кремля

Диктатор РФ хоче пафосно оголосити про новий масштабний наступ, хоча насправді в Росії для цього немає ресурсів.

Путін може оголосити про новий наступ під час свого виступу перед федеральними зборами 21 лютого/ скрін

Російський диктатор Володимир Путін може пафосно оголосити про "новий масштабний наступ" під час свого виступу перед федеральними зборами, який у нього запланований перед річницею повномасштабного вторгнення в Україну.

Під час цього виступу, який відбудеться 21 лютого, Путін збирається знову повторювати стандартні тези Кремля про "велике та жахливе НАТО". Таку думку висловив російський політтехнолог Аббас Галлямов у коментарі 24 каналу.

За словами політтехнолога, диктатор РФ вийде зі стандартним набором усім відомих реплік про те, що Росія нібито "не хотіла воювати, але її змусили". Він знову повторюватиме маячню, нібито "НАТО загрожує Росії", а "в Україні одні фашисти".

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Хто такий Аббас Галлямов Аббас Галлямов – російський політолог, політтехнолог, публіцист і державний діяч. У 2008-2010 роках був спічрайтером прем'єрміністра РФ Володимира Путіна. Був заступником керівника адміністрації президента Республіки Башкортостан з 2010 по 2014 рік, пише Вікіпедія. Галлямов проживає не в Росії. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну він засудив такі дії Путіна та окупантів.

Проте це не єдине, що російський диктатор захоче сказати під час цього виступу. Також він може оголосити про "новий наступ".

"Найімовірніше, він захоче оголосити про наступ якось ефектно. Наприклад, у той момент, коли він виступатиме, на фронті рухатимуться російські танки, летітимуть літаки, має бути чутною робота артилерії. Втім, для цього всього потрібні ресурси, а їхня нестача – основна проблема РФ", – зазначив експерт.

Новий наступ Росії

Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що РФ навмисно постійно поширює інформацію про можливий "новий великий наступ в Україні". Таким чином російський диктатор Володимир Путін намагається залякати Київ та іноземних партнерів і змусити їх піти на поступки Росії. Глава Кремля хоче змусити Європу переконувати Україну віддати частину територій в обмін на мир.

Нагадаємо, російські окупаційні війська без упину атакують Бахмутський напрямок. За минулу добу там відбулося 41 боєзіткнення. Загарбники втратили понад 500 своїх солдатів вбитими та пораненими. Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Правозахисник Марк Фейгін вважає, що російський диктатор Володимир Путін до кінця року хоче завершити війну в Україні і взяти паузу на кілька років. Зараз росіяни хочуть вийти на кордони Донецької та Луганської областей і закріпитися там, зазначає Фейгін.

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