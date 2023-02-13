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Винищувачі і важке озброєння для України: Столтенберг заявив, що РФ почала великий наступ

13 лютого 2023, 16:29
Генсек Альянсу підкреслив, що не бачить "ніяких ознак" того, що Володимир Путін "готується до миру".
Єнс Столтенберг, українські військові
Йенс Столтенберг / УНІАН, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг на брифінгу в Брюсселі 13 лютого заявив, що Росія почала великий наступ.

"Ми бачимо, як вони (росіяни – ред.) посилають більше військ, більше зброї, більше можливостей", - сказав Столтенберг і додав: "реальність така, що ми вже бачимо початок" нового російського наступу в Україні.

За його словами, президент РФ Володимир Путін відправляє "тисячі і тисячі військ", приймаючи" дуже високий рівень втрат "і беручи" великі втрати", але чинячи тиск на українців.

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"Те, чого Росії не вистачає в якості, вона намагається компенсувати в кількості", – зазначив Столтенберг.

Генсек Альянсу підкреслив, що не бачить "ніяких ознак" того, що Володимир Путін "готується до миру".

"Ми бачимо, що президент Путін і Росія все ще хочуть контролювати Україну", – сказав він.

Озброєння для України

Столтенберг на брифінгу закликав країни Заходу швидше постачати Україні якомога більше зброї та боєприпасів, перш ніж Росія зможе перехопити ініціативу на полі бою.

Винищувачі для України

Генеральний секретар НАТО також заявив, що в Альянсі ведеться обговорення надання Україні винищувачів західного зразка, і важливою в цьому плані є швидкість, з якою така допомога може надаватися.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя, про це генсек сказав на брифінгу в понеділок.

"В Альянсі постійно йде обговорення того, що потрібно Україні. І також ведеться обговорення про бойові літаки", - підтвердив генсек Альянсу.

Але, за його словами, в цьому обговоренні потрібно враховувати два фактори.

"По-перше, швидкість і невідкладність. Коли мова йде про літаки, це займе багато часу. Тому мій головний пріоритет - щоб союзники змогли якнайшвидше надіслати танки, БМП тощо. По-друге, важливо постійно консультуватися з приводу нових можливостей допомоги", - додав генсек Альянсу.

Він зазначив, що надання винищувачів вимагає значних витрат і часу з точки зору матеріально-тилового забезпечення, ремонту та іншого.

Можливість надання винищувачів Україні

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше зазначав, що Захід протягом декількох тижнів прийме рішення про надання Україні бойової авіації. Київ зможе розраховувати і на отримання ракет дальністю пуску 200-300 кілометрів після того, як США схвалили передачу GLSDB з бойовим радіусом 150 км.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна, схоже, зможе вирішити питання з поставками винищувачів і далекобійної зброї. Він зазначив, що деталі і ключові питання повинні бути оприлюднені пізніше.

Нагадаємо, напередодні дев'ятої зустрічі коаліції союзників, яка відбудеться на авіабазі ВПС США в Рамштайні, Міністр оборони Олексій Резніков окреслив коло питань, які необхідно вирішити для захисту України від агресії РФ. Серед ключових тем - постачання західними союзниками бойових винищувачів, а також збільшення поставок боєприпасів і формування "танкового Альянсу".

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війна в Україні НАТО Йенс Столтенберг війна Росії та України
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