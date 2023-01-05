Потужна допомога від Німеччини: українська армія отримає БМП Marder та ЗРК Patriot

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Під час переговорів Шольц заявив, що Берлін має намір передати Україні бойові машини піхоти Marder та зенітно-ракетний комплекс Patriot.
"Президент Байден і канцлер Шольц висловили спільну рішучість продовжувати надавати необхідну фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні стільки, скільки потрібно. З цією метою США мають намір постачати Україні бойові машини піхоти "Бредлі", а Німеччина – бойові машини піхоти "Мардер", - йдеться у прес-релізі Білого дому.
Зазначається, що обидві країни планують навчати українські Збройні сили на відповідних системах.
Крім того, Байден та Шольц підтвердили свій намір і надалі підтримувати нагальні потреби України у засобах протиповітряної оборони.
"Наприкінці грудня Сполучені Штати оголосили про передачу Україні батареї зенітних ракетних комплексів Patriot. Німеччина приєднається до Сполучених Штатів у постачанні додаткової батареї ППО Patriot в Україну", - йдеться у повідомленні.
Військова допомога Україні
Нещодавно стало відомо, що США оголосять про надання Україні нового пакету військової допомоги на 2,85 мільярда доларів. У цей пакет увійдуть потужні БМП, ракети і боєприпаси. Зокрема, відомо, що Америка збирається надати близько 50 бойових машин піхоти Bradley.
Окрім того, в рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.
Україна в рамках великого пакету військової допомоги також отримає батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Вчити українців використовувати ППО будуть американці.
Більше новин про військову допомогу Україні:
- Скандальний Орбан накинувся на Євросоюз через допомогу Україні у війні з РФ
- "Вся необхідна зброя буде": Кулеба зробив гучну заяву щодо військової допомоги Україні
- "НАТО до кінця війни не дасть нам зброю": Жданов пояснив, чому Захід зволікає з військовою допомогою