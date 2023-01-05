Потужна допомога від Німеччини: українська армія отримає БМП Marder та ЗРК Patriot

Олаф Шольц підтвердив свій намір і надалі підтримувати нагальні потреби України у засобах протиповітряної оборони.

Німеччина передасть українській армії БМП Marder та ЗРК Patriot / Вікіпедія, УНІАН

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Під час переговорів Шольц заявив, що Берлін має намір передати Україні бойові машини піхоти Marder та зенітно-ракетний комплекс Patriot.

"Президент Байден і канцлер Шольц висловили спільну рішучість продовжувати надавати необхідну фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні стільки, скільки потрібно. З цією метою США мають намір постачати Україні бойові машини піхоти "Бредлі", а Німеччина – бойові машини піхоти "Мардер", - йдеться у прес-релізі Білого дому.

Зазначається, що обидві країни планують навчати українські Збройні сили на відповідних системах.

Крім того, Байден та Шольц підтвердили свій намір і надалі підтримувати нагальні потреби України у засобах протиповітряної оборони.

"Наприкінці грудня Сполучені Штати оголосили про передачу Україні батареї зенітних ракетних комплексів Patriot. Німеччина приєднається до Сполучених Штатів у постачанні додаткової батареї ППО Patriot в Україну", - йдеться у повідомленні.

Військова допомога Україні

Нещодавно стало відомо, що США оголосять про надання Україні нового пакету військової допомоги на 2,85 мільярда доларів. У цей пакет увійдуть потужні БМП, ракети і боєприпаси. Зокрема, відомо, що Америка збирається надати близько 50 бойових машин піхоти Bradley.

Окрім того, в рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

Україна в рамках великого пакету військової допомоги також отримає батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Вчити українців використовувати ППО будуть американці.

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