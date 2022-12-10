"Він просто хоче силою захопити частину України": Шольц заявив, що Путін не готовий до поступок

У розмовах з лідерами інших держав диктатор РФ чітко демонструє бажання завоювати частину України, каже канцлер Німеччини.

Шольц заявив, що Путін не готовий до поступок/ Офіс президента України, сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін не готовий до поступок у війні проти України. У розмовах з лідерами інших держав він чітко дає зрозуміти, що його мета – захопити частину України.

Відмовлятися від цієї мети президент РФ не хоче. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час діалогу з громадянами у своєму виборчому окрузі, пише Bild.

"Кожного разу, коли я розмовляю з Путіним, він говорить дуже чітко, мова йде саме про завоювання чогось… Він просто хоче силою захопити частину української території", – сказав Шольц.

При цьому втрати у російському війську диктатора РФ не зупиняють, каже німецький канцлер.

"Ми не знаємо точно, скільки російських військовослужбовців загинуло. Але це може бути і 100 тисяч", – зазначає Шольц.

Він наголосив, що російське керівництво і раніше застосовувало брутальний підхід, наприклад, у Сирії чи Чечні, де "стерло з лиця землі цілу країну".

Шольц додав, що при цьому всьому з Путіним все одно доведеться говорити знову і знову, щоб дивитися, чи зміниться у нього позиція щодо України.

Раніше російський соціолог і публіцист Ігор Ейдман зазначав, що Росія уже програє війну проти України. У Кремлі розуміють, що для зміни ситуації на свою користь їм потрібно хіба що оголосити тотальну, або так звану народну війну. Проте сам російський диктатор Володимир Путін цьому противиться, адже він не зможе очолити таку війну, що означає усунення його з посади і заміну на іншого вождя.

Також раніше Ейдман зазначав, що російського диктатора Володимира Путіна усунуть з посади представники його ж оточення, коли побачать, що він уже остаточно програє війну. Підштовхнути путінський режим до краху можуть Збройні сили України, якщо вони взимку підуть в успішний контрнаступ на фронті.

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