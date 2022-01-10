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Потужна підтримка України і удар по Москві: в НАТО назвали план на перемовини з РФ щодо безпеки

10 січня 2022, 17:01

Будь-яка подальша агресія Москви проти Києва призведе до серйозних наслідків для Росії, сказав Єнс Столтенберг.

НАТО
НАТО надає потужну підтримку Україні - Столтенберг / УНІАН

Північноатлантичний альянс та Україна обмінялися думками з приводу поточної ситуації перед перемовинами НАТО з РФ щодо безпеки. Альянс висловлює потужну підтримку Києву і координує з українською державою контакти з Москвою. Під час діалогу з Росією країни західного світу мають намір обговорити питання безпеки у Європі, прозорість військової активності, зниження ризиків і контролю над озброєнням. Будь-який змістовний діалог має відбуватися за умови консультацій з Україною. Про це заявив генеральний секретар колективного блоку безпеки Заходу Йенс Столтенберг.

Під час спільного з віцепрем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанишиною брифінгу він розповів про те, що зустріч в рамках Комісії НАТО-Україна стала можливістю узгодити питання перед перемовинами Альянсу з Росією щодо безпеки. Колективний блок безпеки надає потужну підтримку Києву.

читайте такожЗагроза нападу РФ: в НАТО розкрили план щодо УкраїниЗа його словами, конструктивний діалог з Росією повинен проводитися за умови консультацій з Україною. Також організація погоджує свою позицію і з іншими країнами-партнерами, серед яких Грузія, Молдова, Фінляндія і Швеція. Консультації проводяться і з ЄС.

"Наша зустріч в рамках Комісії НАТО-Україна є можливістю обмінятися оцінками щодо ситуації, висловити потужну політичну і практичну підтримку Україні і скоординувати подальші політичні контакти з Росією... ми вислухаємо російські занепокоєння, але будь-який змістовний діалог повинен також враховувати наші занепокоєння з приводу дій Росії. Це має відбуватися за умови консультацій з Україною, як ми це робимо сьогодні. Ми також проводимо консультації з іншими партнерами, включаючи Грузію, Молдову, Фінляндію, Швецію і Європейський Союз", - зазначив Столтенберг.

Крім того, він розповів, що Альянс має намір говорити з Росією про питання європейської безпеки, прозорості військової активності, зниження ризиків і контроль над озброєннями.

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Керівник НАТО додав, що Росія продовжує посилювати свою присутність біля кордонів України. Однак у разі подальшої агресії Москва зіткнеться з серйозними наслідками.читайте такожЗагроза військової операції РФ проти України: у США закликали Вашингтон, Київ і НАТО до удару по Москві

"У п'ятницю (7 січня) міністри закордонних справ НАТО закликали Росію відвести свої війська від України і від кордонів Європи, продемонструвати прозорість і деескалацію. Будь-яка подальша агресія проти України матиме для Росії високу політичну та економічну ціну", - підкреслив Єнс Столтенберг.

Перемовини Заходу та Росії щодо безпеки

Російський МЗС 17 грудня оприлюднив два документи – проект договору США та РФ щодо безпеки і проект угоди про заходи забезпечення безпеки Штатів, Росії і НАТО.

У Москві наполягають на тому, щоб Вашингтон гарантував невступ України до НАТО і нерозширення Північноатлантичного альянсу на схід.

У Вашингтоні заявили, що не домовлятимуться з Росією щодо безпеки без участі Євросоюзу і країн-союзників. При цьому американці не бачать можливості для компромісу в питанні обмеження для країн на ведення своєї суверенної політики.

В НАТО казали, що перемовини з безпеки з РФ потрібно проводити за участю європейських союзників, серед яких Україна.

Перемовини щодо безпеки США та Росії проходять 10 січня у Женеві. За два дні, 12 січня, має відбутися Рада НАТО-Росія. 13 січня очікуються консультації за лінією ОБСЄ.

viber
новини Росії НАТО Йенс Столтенберг новини України
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