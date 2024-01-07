Режим в Росії тримається на чотирьох позиціях, Путін буде правити до 2030-го - FT

Правлячий режим в країні-агресорі Росії базується на чотирьох елементах – підлабузництві, переслідуваннях, вульгарності і теорії змови. У березні Володимир Путін знову "переобереться" на пост президента і буде правити країною до 2030 року – 30 років, це довше, ніж Сталін керував СРСР в 1924-1953 роках.
У матеріалі Financial Times йдеться про те, що кожен виборець у Росії знає, що на "виборах" переможе Путін.
Мовчазна згода або підтримка режиму Путіна
"Але мета виборів - не просто продемонструвати, що Путін, якому в жовтні виповнився 71 рік, повністю контролює ситуацію, або навіть легітимізувати його війну за спроби завоювання України. Змушуючи росіян брати участь у голосуванні, результат якого відомий, апарат влади має на меті показати, що автократія Путіна тримається на мовчазній згоді або, скоріше, на активній підтримці народу. Як і в радянські часи, ця підтримка часто приймає форму підлабузництва вождю", - пишуть журналісти.відео дня
Репресії в Росії
Також вони акцентують увагу на тому, що разом з підлабузництвом режим супроводжується і репресіями. Вони навели приклад ситуації з Навальним.
"(приклад Навального, - ред.) ув'язненого борця з корупцією, який наприкінці минулого року зник з поля зору на декілька тижнів, перш ніж знову з'явитися у виправній колонії за Полярним колом", - зазначено в статті.
"За часів Путіна третьою рисою російської політичної культури є зухвале використання в офіційних колах нецензурної лексики та образів. У царській Росії та протягом більшої частини радянського періоду цензура та пуританство були рутиною. ... Путін задав новий тон в 1999 році, незадовго до вступу на посаду президента, коли він пообіцяв знищити чеченських повстанців: "у туалеті їх зловимо - ми і в сортирі їх замочимо", - нагадали в матеріалі.
Кремль використовує конспірологію
На підтвердження своїх аргументів автори навели і одну з пропагандистських заяв Патрушева.
"Одна з найдивніших була озвучена в минулому році Миколою Патрушевим, жорстким секретарем Ради Безпеки Росії Путіна. Він стверджував, що США прагнули до поразки Росії в Україні, оскільки американці боялися виверження супервулкана Йеллоустонська кальдера в Вайомінгу і намагалися переселитися до Східної Європи і Сибіру", - написали в FT.
Чи хоче Захід знищити Росію
Також вони додали, що загальне уявлення ґрунтується на прагненні Заходу знищити Росію як державу.
"Це, звичайно, не офіційна політика Заходу. Але деякі консервативні політики у США, а також у Центральній і Східній Європі дійсно припускають розпад Росії — третій акт, як вони кажуть, процесу, який почався з падінням царської імперії в 1917 році і зникненням Радянського Союзу в 1991 році", - підкреслюється в матеріалі.
Вибори Путіна в Росії
У Росії на 17 березня 2024 року заплановані так звані вибори президента. Посаду глави держави з 2000 року (з перервою на термін Дмитра Медведєва, який очолював РФ з 2008 по 2012 рік) займає Володимир Путін.
Німецьке інформагентство Reuters на початку жовтня повідомляло, що Володимир Путін зібрався на новий 6-річний термін.
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков висловив упевненість, що Путін в черговий раз "переобереться". Тоді він говорив, що Путін поки що публічно не зізнається про намір йти на "вибори".
8 грудня Путін анонсував свій похід на новий президентський термін. Вибори в Росії будуть проведені за новою схемою - голосування очікується протягом трьох днів: 15, 16 і 17 березня. Це вже не перша практика Кремля розтягувати "голосування" на декілька днів.
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