РФ атакує і накопичує війська: Зеленський назвав спосіб розтрощити її військову міць

Україні потрібно посилити свою систему протиповітряної оборони, як на фронті, так і в тилових містах і громадах, сказав президент Володимир Зеленський.

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Україні не вистачає ППО як на фронті, так і для захисту міст - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Facebook В. Зеленського, Вікіпедія

Україна потребує посилення своєї протиповітряної оборони по всій країні. Агресор Росія накопичує війська, атакує і втрачає дуже багато своїх військових у масованих штурмах. ЗСУ відбивають ворожі повітряні напади, проте щоб зломити її міць на полі бою, потрібно зробити так, щоб ворог втратив контроль над небом. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє Офіс президента, гарант розповів про те, що ситуація на фронті досить стабільна, проте росіяни накопичують війська, атакують і втрачають багато сил у масованих штурмах.

За його словами, незважаючи на успішні дії ЗСУ, Україна потребує посилення ППО, щоб позбавити противника контролю над повітрям і можливості наносити удари по українських позиціях.

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"Цього не вистачає як на полі бою, так і для захисту українських міст всередині країни. Протягом кількох днів було 500 ударів. Так, ми більшість з них змогли відбити завдяки допомозі партнерів - понад 70%. Але цього недостатньо", - сказав Зеленський.

Також Володимир Зеленський підкреслив, що якщо Росія втратить контроль над небом, вона упустить свою міць на полі бою.

Війна Росії проти України

У Путіна "хочуть" знищити Україну, союзники повинні допомогти зупинити Росію, сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, країни-партнери повинні надати підтримку державі в засобах протиповітряної оборони.

Росія готує новий масований удар по Україні, попередили в Силах оборони півдня. Військові нагадали, що російські ракети Кинджали можуть завдавати ударів в будь-якій точці країни і закликали уважно ставитися до повітряних тривог.

Росія запустила стратегію проти України, сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. За словами чиновника, Кремль має намір розпалювати конфлікти по всьому світу, щоб відвернути західний світ від допомоги Києву.

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