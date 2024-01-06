ЗСУ в Євпаторії розтрощили пункт ППО всього Криму: партизани розкрили подробиці

Сили оборони України в окупованій Євпаторії уразили два важливих військових об'єкта російських загарбників, розповіли представники партизанського руху Атеш.

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Сили оборони України 4 січня завдали результативний удар по військах РФ в Євпаторії / Колаж: Главред, фото: DeepState, УНІАН

Під час удару ЗСУ по окупантам Росії у захопленій Євпаторії були уражені радіолокаційна станція ворога і пункт управління із захищеним каналом зв'язку з Кремлем, який координував протиповітряну оборону росіян по всьому Криму. Про це заявили у Центрі національного опору при Силах спеціальних операцій.

Як повідомили у ЦНС, партизани Атеш провели додаткові розвідувальні заходи удару Сил оборони по ворожих об'єктах поблизу Євпаторії.

В результаті ракетного удару ЗСУ були уражені ключові об'єкти окупантів.

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"Рух кримських партизан "Атеш" провів дорозвідку удару Сил оборони України у військовій частині поблизу Євпаторії, по якій 4 січня завдали ракетного удару, і передали інформацію СОУ. За даними місцевих агентів крім самої станції був уражений пункт управління, який відповідав за захищений канал зв'язку з Кремлем, і в тому числі за координування ППО всього півострова", - підкреслюється в повідомленні.

Вибухи в Криму 4 січня

У четвер, 4 січня, в Євпаторії та Севастополі прогриміли вибухи. Окупанти були змушені перекрити Кримський міст. Одна з ракет потрапила у командний пункт зв'язку в Юхариній балці у Севастополі.

У ЗСУ підтвердили результативний удар по командному пункту військ РФ у Севастополі. Командувач повітряними силами Микола Олещук подякував пілотам і всім, хто причетний до операції, за "бездоганну бойову роботу".

Пізніше з'явилися нові деталі ракетного удару ЗСУ по Криму. Представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк сказала, що "нанесено серйозне пошкодження системи захисту на Кримському півострові". Росіянам тепер доведеться її переформатувати.

У Мережі повідомляли про ураження у Криму ворожих систем ППО і РЕБ і ліквідацію російських офіцерів і спецназівців. Також вказувалося про удар по об'єктах окупантів РФ у Сакському районі.

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