УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

На Європу чекає "довга конфронтація" з РФ: у Швеції попередили про небезпеку

Андрій Ганчук
7 січня 2024, 17:11
Швеція збереже політичну і військову підтримку України, країну потрібно прийняти до Європейського Союзу, сказав очільник МЗС Тобіас Біллстрем.
Швеція, Росія
Конфронтація з Росією триватиме доти, доки вона порушуватиме Статут ООН - глава МЗС Швеції / Колаж: Главред, фото: Pixabay, УНІАН

Європі в осяжному майбутньому слід готуватися до довгострокової конфронтацією з агресором Росією. Москва, як і раніше, буде серйозною загрозою для безпеки європейських країн. Напруженість триватиме, доки російська держава буде порушувати міжнародне право. Швеція не припинить підтримку України і вітає її шлях до ЄС. Про це заявив міністр закордонних справ Тобіас Біллстрем.

Як повідомляє Dagens Nyheter, шведський дипломат закликав готуватися до тривалої напруженості з Росією.

"Ми повинні готуватися до довгострокової конфронтації, яка триватиме, доки Росія буде порушувати Статут ООН і європейський порядок безпеки", - сказав Біллстрем.

відео дня

Також він додав, що Швеція, як і раніше, буде підтримувати Україну у військовому і політичному плані і підтримує прийняття країни до Євросоюзу.

"Українські солдати також борються за нашу свободу і цінності", - підкреслив Тобіас Біллстрем.

Війна Росії і НАТО

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний опір Олександр Коваленко раніше заявив, що країни Європи можуть зіткнутися виключно з гібридними загрозами з боку РФ. В першу чергу Москва може загрожувати Латвії, Литві та Естонії.

Три країни Північної Європи – Фінляндія, Данія і Швеція – підписали з США договори про безпеку. За даними німецьких журналістів, держави розраховують, що це убезпечить їх у разі проблем у НАТО при сценарії обрання Дональда Трампа новим главою Білого дому.

У Росії вибухнули загрозою на адресу Фінляндії - представник країни-окупанта РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов сказав, що фіни першими постраждають у разі загострення конфронтації НАТО і Москви.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Росії Европа Швеція війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Вдарить мороз -27 градусів: синоптик попередив про небезпечну погоду

Вдарить мороз -27 градусів: синоптик попередив про небезпечну погоду

16:22 Синоптик
У ЄС заговорили про єдину "європейську армію" на тлі загрози прямої війни з РФ

У ЄС заговорили про єдину "європейську армію" на тлі загрози прямої війни з РФ

16:05 Світ
Режим в Росії тримається на чотирьох позиціях, Путін буде правити до 2030-го - FT

Режим в Росії тримається на чотирьох позиціях, Путін буде правити до 2030-го - FT

15:11 Світ
Всі головні новини

Популярне

Зеленський позбавив голову СБУ звання генерал-майора: що сталося 17093

Зеленський позбавив голову СБУ звання генерал-майора: що сталося

Гороскоп на тиждень з 8 по 14 cічня: Тельцям потрібна перерва, Близнюки довіряйте інтуїції 13506

Гороскоп на тиждень з 8 по 14 cічня: Тельцям потрібна перерва, Близнюки довіряйте інтуїції

Головоломка для тих, у кого чудовий зір: треба за 4 секунди знайти апельсин 13146

Головоломка для тих, у кого чудовий зір: треба за 4 секунди знайти апельсин

Є всього 3 важливих дні : коли відбудеться зупинка війни в Україні - прогноз 10210

"Є всього 3 важливих дні": коли відбудеться зупинка війни в Україні - прогноз

Останні новини

17:22

Скільки Україна використала ракет Patriot для відбиття атак РФ: відповідь Ігната

17:11

На Європу чекає "довга конфронтація" з РФ: у Швеції попередили про небезпеку

17:00

Навіщо люди зберігають одну губку в холодильнику: вирішує відразу 2 проблеми

16:44

Діти будуть здоровими весь рік: що потрібно обов'язково подарувати дитині 8 січня

16:22

Вдарить мороз -27 градусів: синоптик попередив про небезпечну погоду

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:10

Як можна відрізнити золото від позолоти і сісти в калюжу з покупкою прикрас

16:10

Закуска з 90-х, яку готували всі: рецепт розлітається моментальноВідео

16:05

У ЄС заговорили про єдину "європейську армію" на тлі загрози прямої війни з РФ

16:03

До "структури Путіна" набрали "Вагнер" і беруть бойовиків "ДНР" - розвідка Британії

Реклама
16:02

Експерт по знайомствам розповів, чому люди не можуть знайти собі пару в додатках для знайомств

15:34

Виручає завжди: навіщо водії взимку тримають в машині картоплю

15:11

Режим в Росії тримається на чотирьох позиціях, Путін буде правити до 2030-го - FT

14:58

Скандальний нардеп Шевченко зганьбився огидним фейком про "смерть" чоловіка у ТЦК

14:42

РФ перекинула до Севастополя новітній великий корабель для десанту - ЗМІ

14:20

Любовний гороскоп на тиждень з 8 до 14 січня: Леву - викриття зради, Діві - рішення про народження дитини

14:13

Нова пасія Налчаджиоглу відповіла на хейт за те, що крутить роман з одруженим

14:00

В Україні тепер буде інший "пакунок малюка": що сталося

13:57

В Україні подорожчають важливі овочі та фрукти: як зміниться ціна

13:44

Шарахнули по своїх: ростовська ППО випадково відкрила вогонь по російських десантниках

13:42

"Це прозвучить шалено": дівчина показала, як швидко і дешево прочистити унітазВідео

Реклама
13:34

Церковне свято 8 січня: чому на преподобного Еміліана не можна багато їсти

13:11

Коли не можна їсти гранат: 4 застереження, які варто знати кожному

13:10

Салат 5-ти хвилинка: шалено смачний рецепт закуски з 3 інгредієнтівВідео

12:39

Ракета влучила просто у будинок: сім'ї пожежників довелось рятувати себе і сусідівВідео

12:18

Киньте це в пралку і назавжди забудьте про шерсть, яка прилипла до одягу

12:12

Гороскоп на завтра 8 січня: Близнюкам - суперечки в сім'ї, Раку - неприємності через податки

11:44

Ведучий "Сніданок. Вихідний" Олександр Попов одружився

11:38

У Німеччині більше року невідомі безпілотники "витріщаються" на тренування ЗСУ - Bild

11:33

"Ворог змінює акценти атаки": у ЗСУ розповіли про нічний удар дронами по Україні

11:30

Росія б'є по Україні: атаковано ринок в Херсоні, ще один загиблий під Покровськом

11:07

Якщо набридли деруни: рецепт ніжних та соковитих цибуляників від учасниці "Майстер Шеф"

10:52

Китайський гороскоп на завтра 8 січня: Змії - обережно з покупками, Кабанам просити про допомогу

10:45

"Є всього 3 важливих дні": коли відбудеться зупинка війни в Україні - прогноз

10:33

Президент Євроради Мішель хоче достроково піти з посади, його може замінити Орбан: деталі

10:10

Фінансовий гороскоп на тиждень з 8 по 14 січня 2024: хто примножить свої фінанси

10:06

"Вони трохи Тупі": Волошин розповів, чи спілкується з дівчатами після розлучення з Трінчер

09:37

Окупанти вночі атакували Україну 28-ма дронами і 3-ма ракетами: збити вдалося не все

09:20

Гороскоп на тиждень з 8 по 14 cічня: Тельцям потрібна перерва, Близнюки довіряйте інтуїції

09:02

Яку валюту не візьмуть в українців в обмінниках і чому дають "неякісні банкноти"

08:50

Українські ракети і дрони вражають цілі в Криму, обходячи російську ППО – ISW

Реклама
08:41

Росія зібралася посилити "м'ясні штурми"Погляд

07:56

Рятувальники показали результати прильоту дрона в багатоквартирний будинок в Дніпрі

06:17

Путін за їжу і нафту купив у корейського пухляша ракетиПогляд

05:30

Головоломка для тих, у кого чудовий зір: треба за 4 секунди знайти апельсин

04:35

"Не кидайте їх в окопи": офіцер жорстко висловився про проблему з мобілізацією

03:40

Ви навіть не підозрювали: експерт назвала 4 ознаки того, що у вас в домі цвіль

02:46

Не тільки для пиття: 5 способів використання кавової гущі вдома

02:10

"Чорний лебідь" може прилетіти в будь-який момент": Жданов спрогнозував події в РФ

01:30

20-річна донька Кравець розповіла, чому через маму стала ходити до психолога

00:32

Ще одне убозтво: путініст-Кіркоров спотворив себе новим тату

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти