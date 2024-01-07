На Європу чекає "довга конфронтація" з РФ: у Швеції попередили про небезпеку

Європі в осяжному майбутньому слід готуватися до довгострокової конфронтацією з агресором Росією. Москва, як і раніше, буде серйозною загрозою для безпеки європейських країн. Напруженість триватиме, доки російська держава буде порушувати міжнародне право. Швеція не припинить підтримку України і вітає її шлях до ЄС. Про це заявив міністр закордонних справ Тобіас Біллстрем.
Як повідомляє Dagens Nyheter, шведський дипломат закликав готуватися до тривалої напруженості з Росією.
"Ми повинні готуватися до довгострокової конфронтації, яка триватиме, доки Росія буде порушувати Статут ООН і європейський порядок безпеки", - сказав Біллстрем.відео дня
Також він додав, що Швеція, як і раніше, буде підтримувати Україну у військовому і політичному плані і підтримує прийняття країни до Євросоюзу.
"Українські солдати також борються за нашу свободу і цінності", - підкреслив Тобіас Біллстрем.
Війна Росії і НАТО
Військово-політичний оглядач групи Інформаційний опір Олександр Коваленко раніше заявив, що країни Європи можуть зіткнутися виключно з гібридними загрозами з боку РФ. В першу чергу Москва може загрожувати Латвії, Литві та Естонії.
Три країни Північної Європи – Фінляндія, Данія і Швеція – підписали з США договори про безпеку. За даними німецьких журналістів, держави розраховують, що це убезпечить їх у разі проблем у НАТО при сценарії обрання Дональда Трампа новим главою Білого дому.
У Росії вибухнули загрозою на адресу Фінляндії - представник країни-окупанта РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов сказав, що фіни першими постраждають у разі загострення конфронтації НАТО і Москви.
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