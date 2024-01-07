У ЄС заговорили про єдину "європейську армію" на тлі загрози прямої війни з РФ

Якщо ЄС хоче бути миротворцем, йому необхідна власна армія, заявили в уряді Італії.

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ЄС хочуть перетворити на "силовий" блок / Колаж фото УНІАН, 14 ОМБр Романа Великого

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні висловився "за" створення єдиної європейської армії. До слова, відповідна заява з'явилася на тлі прогнозів, що почастішали, про пряме зіткнення країн ЄС з Росією у разі програшу України.

В інтерв'ю італійським ЗМІ Таяні зазначив, що така армія зможе зіграти важливу роль у запобіганні конфліктам, "якщо ЄС хоче бути миротворцем".

"Якщо ми хочемо бути миротворцями у світі, нам потрібні європейські збройні сили. І це фундаментальна попередня умова для того, щоб мати можливість проводити ефективну європейську зовнішню політику", - цитує італійського міністра Reuters. відео дня

У світі з такими могутніми гравцями, як США, Китай, Індія, Росія, з кризами від Близького Сходу до Індо-Тихоокеанського регіону, громадяни Італії, Німеччини, Франції або Словенії можуть бути захищені тільки тим, що вже існує, а саме Євросоюзом, додав Таяні.

Таяні також сказав, що ЄС повинен раціоналізувати своє керівництво і мати єдине президентство, а не нинішню структуру президента Європейської ради і президента Європейської комісії.

Агентство зазначає, що Таяні став лідером Forza Italia після смерті Сільвіо Берлусконі в 2023 році. Вибори до Європарламенту в червні стануть першим показником популярності партії після втрати її колишнього лідера.

"Перемога" Путіна і нова війна

На тлі суперечок Заходу щодо подальшої підтримки України у країнах ЄС все більше почали допускати перемогу Путіна і робити песимістичні прогнози щодо майбутнього цілої Європи.

Нещодавно Bild писав, що вже взимку 2024/2025 року диктатор Володимир Путін може спробувати атакувати Європу в момент, коли США залишаться без лідера після зміни президента. Посилаючись на дані, отримані в розвідці, журналісти пишуть про те, що мова йде про період зміни влади в Білому домі – з листопада 2024 року і приблизно до січня 2025 року.

А німецькі аналітики DGAP писали, що замороження війни в Україні призведе до нападу Росії на країни Балтії через шість років - коли Москва відновить військову міць.

Тим часом Росія продовжує схиляти Україну до переговорів на своїх умовах - з подальшим заморожуванням військових дій, що дозволить РФ зібрати нове військо окупантів і назавжди підпорядкувати захоплені українські території.

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