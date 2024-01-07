У ЄС заговорили про єдину "європейську армію" на тлі загрози прямої війни з РФ

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні висловився "за" створення єдиної європейської армії. До слова, відповідна заява з'явилася на тлі прогнозів, що почастішали, про пряме зіткнення країн ЄС з Росією у разі програшу України.
В інтерв'ю італійським ЗМІ Таяні зазначив, що така армія зможе зіграти важливу роль у запобіганні конфліктам, "якщо ЄС хоче бути миротворцем".
"Якщо ми хочемо бути миротворцями у світі, нам потрібні європейські збройні сили. І це фундаментальна попередня умова для того, щоб мати можливість проводити ефективну європейську зовнішню політику", - цитує італійського міністра Reuters.відео дня
У світі з такими могутніми гравцями, як США, Китай, Індія, Росія, з кризами від Близького Сходу до Індо-Тихоокеанського регіону, громадяни Італії, Німеччини, Франції або Словенії можуть бути захищені тільки тим, що вже існує, а саме Євросоюзом, додав Таяні.
Таяні також сказав, що ЄС повинен раціоналізувати своє керівництво і мати єдине президентство, а не нинішню структуру президента Європейської ради і президента Європейської комісії.
Агентство зазначає, що Таяні став лідером Forza Italia після смерті Сільвіо Берлусконі в 2023 році. Вибори до Європарламенту в червні стануть першим показником популярності партії після втрати її колишнього лідера.
"Перемога" Путіна і нова війна
На тлі суперечок Заходу щодо подальшої підтримки України у країнах ЄС все більше почали допускати перемогу Путіна і робити песимістичні прогнози щодо майбутнього цілої Європи.
Нещодавно Bild писав, що вже взимку 2024/2025 року диктатор Володимир Путін може спробувати атакувати Європу в момент, коли США залишаться без лідера після зміни президента. Посилаючись на дані, отримані в розвідці, журналісти пишуть про те, що мова йде про період зміни влади в Білому домі – з листопада 2024 року і приблизно до січня 2025 року.
А німецькі аналітики DGAP писали, що замороження війни в Україні призведе до нападу Росії на країни Балтії через шість років - коли Москва відновить військову міць.
Тим часом Росія продовжує схиляти Україну до переговорів на своїх умовах - з подальшим заморожуванням військових дій, що дозволить РФ зібрати нове військо окупантів і назавжди підпорядкувати захоплені українські території.
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