"У нас є 5-8 років": Путін посилюється, загроза Європі зростає - Міноборони ФРН

Загрози країнам Балтії, Грузії та Молдові потрібно сприймати дуже серйозно, це не просто брязкання зброєю, сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

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На Європу наприкінці десятиліття можуть чекати загрози - Пісторіус / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Defense Visual Information Distribution Service

Країнам ЄС потрібно готуватися до нових військових загроз. Є 5-8 років, щоб відновити оборонний потенціал. США можуть переключитися на Тихоокеанський регіон, і тоді вплив на Європу ослабне. Загроза країнам Балтії, Грузії та Молдові серйозна. Потрібно готуватися до викликів, які можуть статися наприкінці десятиліття. Про це заявив міністр оборони Німеччина Борис Пісторіус.

В інтерв'ю Welt він розповів про те, що Європі слід готуватися до військових загроз. Є 5-8 років, щоб відновити оборонний потенціал.

На думку глави Міноборони ФРН, Штати найближчими роками можуть зробити ставку на Тихоокеанський регіон. Внаслідок цього вплив американців в Європі ослабне.

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"Це означає, що ми, європейці, повинні посилити нашу відданість справі забезпечення безпеки на нашому континенті. Наприклад, оборонній промисловості потрібен час, щоб наростити свої потужності. Зараз у нас є приблизно п'ять-вісім років, за які ми повинні надолужити і в збройних силах, і в промисловості, і в суспільстві", - зазначив Пісторіус.

Міністр також акцентував увагу на тому, що глава Кремля Путін посилює виробництво зброї в Росії. Його загрози країнам Балтії, Грузії та Молдові слід сприймати дуже серйозно.

"Це не просто брязкання зброєю. Наприкінці цього десятиліття нас можуть чекати загрози. Але на той час ми будемо готові до цього", - підкреслив Борис Пісторіус.

Війна Росії проти України

Україна готує новий контрнаступ на 2024 рік, написали журналісти німецького видання Welt. Київ має намір отримати потрібну для проривів зброю від Заходу. Перспективним вважається напрямок на лівому березі Дніпра в Херсонській області, де 60 кілометрів до Криму.

Україна здатна перемогти Росію протягом трьох років, вважають у Міноборони Естонії. У військовому відомстві сказали, що Захід повинен серйозно наростити військове виробництво і створити такі умови, за яких ЗСУ вдасться розгромити російських окупантів.

Україна може програти війну, якщо Захід припинить надавати військову підтримку, йдеться в матеріалі CNN. При гіршому сценарії до літа загрожує великий відступ або поразка.

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