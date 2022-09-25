Мобілізували всіх: у російському селі не залишилося жодного чоловіка

Місцеві жителі розповіли, що в сусідніх селах майже така ж ситуація.
У селі Тюменево Кемеровської області мобілізувавши всіх чоловіків. Схожа ситуація і в інших населених пунктах регіону.
Місцеві жителі розповіли журналістам "Нової газети. Європа", що у них повістки роздали всім чоловікам. Всього було мобілізовано 59 осіб.
"Сьогодні ходили по дворах і роздавали повістки. У понеділок потрібно прибути до військкомату", - повідомили люди.
Також місцеві жителі розповіли, що в сусідніх селах майже така ж ситуація.
Мобілізація в Росії
Вранці 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Він заявив, що в першу чергу служити заберуть громадян, які перебувають у запасі, і перш за все тих, хто проходив службу в лавах Збройних сил Росії. Після цього Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що на війну проти України хочуть відправити ще 300 тисяч резервістів.
Після оголошення часткової мобілізації в РФ Казахстан, Узбекистан і Киргизстан, що входять або входили в Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ), заборонили своїм громадянам воювати в Україні.
Пізніше колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов розповів, що в секретному сьомому пункті Указу президента РФ Володимира Путіна про мобілізацію йдеться про чисельність. За його словами, в документі зазначено, що мобілізувати повинні мільйон росіян, а не 300 тисяч, як було оголошено.
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