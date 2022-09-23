"Спецтехніка" для "спецоперації": з'ясувалося, як в Росії проходить навчання мобілізованих

Знищена російська техніка, російські військові/ Reuters, УНІАН

Мобілізація в Росії йде повним ходом. Вже почалися навчання військових, яких кинуть на війну проти України.

В ході них з'ясувалося, що військова техніка "другої армії світу" знаходиться в жахливому стані і постійно ламається, а самі військовослужбовці перебувають в гнітючому стані, пишуть в Telegram-каналі "Досьє Шпигуна".

Так, 21 вересня навчання з особовим складом проводив 3-й армійський корпус, який сформували в Нижегородській області РФ спеціально для участі в "спецоперації".

Під час занять новобранці вивели з ладу 61 одиницю військової техніки:16 танків Т-80БВ, одну бойову машину підтримки танків, 32 БМП-1, 10 одиниць БМП-2 і два тягачі БТС-4.

"Поломки різноманітні - від несправностей двигуна до пошкодження системи управління вогнем", – сказано в повідомленні.

Особовий склад армійського корпусу після таких навчань у поганому моральному стані. Військовослужбовці РФ між собою говорили про те, що, якби всі ці поломки техніки трапилися на полі бою, вони б вже були мертві.

Часткова мобілізація в Росії

Глава РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію в Росії. Він сказав, що Москва, в першу чергу, збирається призвати на війну з Україною військових запасу і осіб, які проходили службу в російській армії. Крім того, Путін додав, що країна-агресор визнає "результати референдумів" на окупованих Москвою українських територіях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що влада має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що Росія на 210-й день "спецоперації" проти України отримала мобілізацію, закриті кордони, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

Радник керівника МВС Вадим Денисенко вважає, що Росії на першому етапі мобілізації не вдасться призвати понад 40-50 тисяч осіб. У Москви немає ресурсів для підготовки та оснащення більшої кількості людей. Завдання Путіна-стабілізувати лінію фронту і не стримати подальше просування ЗСУ.

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