Ворог влаштував "мобілізацію" на Херсонщині та Запоріжчині: повістки отримують особи з паспортами РФ

На окупованій військами РФ Херсонщині роздають повістки "на мобілізацію" / Reuters, Суспільне

Окупанти РФ влаштували незаконну так звану мобілізацію в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей. Повістки видають чоловікам, які прийняли російське громадянство, отримали паспорт, і відмовилися від українських документів. Про це заявили в Генеральному штабі Збройних сил України.

"У Запорізькій і Херсонській областях чоловікам призовного віку, які відмовилися від українського громадянства і отримали паспорти Російської Федерації, окупаційна влада почала вручення повісток про мобілізацію", - йдеться в ранковій зведенні Генштабу 24 вересня.

Дії російських окупантів суперечать міжнародним правовим нормам.

Крім того, на захоплених територіях окупанти і колаборанти продовжують проводити "референдуми". Явка низька, тому "працівники виборчкомів" разом з російськими військовими ходять по домівках місцевих жителів і збирають підписи.

Також відомо, що російські окупаційні війська продовжують грабувати місцеве населення і займатися мародерством.

Часткова мобілізація у Росії

Глава країни-агресора РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію у Росії. Москва зібралася спочатку призвати на війну проти України військових запасу та осіб, які служили в російській армії строкову службу.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу зробив заяву, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів. Їх збираються направити в Україну нібито для контролю окупованих територій.

Радник глави МВС Вадим Денисенко зазначив, що на першому етапі Росія мобілізує максимум 40-50 тисяч осіб. Більше система не зможе навчити і екіпірувати.

За допомогою мобілізації Путін зібрався стабілізувати лінію фронту і зупинити просування ЗСУ.

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