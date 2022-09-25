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Для окупантів "мобілізація" на Херсонщині і Запоріжжі стане катастрофою – експерт

25 вересня 2022, 02:20

Роздавати зброю "мобілізованим" на окупованих територіях – це те ж саме, що вистрілити собі в ногу, каже експерт.

Александр Коваленко, российские военные, мобилизация
Для окупантів "мобілізація" на Херсонщині і Запоріжжі стане катастрофою – Коваленко/ ua.depositphotos.com, скрін

У Росії уже роздали багато зброї окупантам, яких забирають на війну у межах анонсованої російським диктатором Володимиром Путіним часткової мобілізації. Проте ці особи не є надійними. Якщо ж РФ роздаватиме зброю "мобілізованим" на тимчасово окупованій Херсонщині та Запоріжжі, то це може обернутися проти окупаційної влади на цих територіях.

Там зараз активний партизанський рух. І росіяни не можуть проконтролювати, до кого саме в руки потрапить зброя. Про це розповів військовий експерт Олександр Коваленко в інтерв'ю ТСН.ua.

Він наголосив, що так звана "мобілізація" на окупованих територіях України може стати для РФ "тотальним фіаско".

"Величезна концентрація партизанськог руху у будь-якому прояві. Не всі проукраїнські сили, які зараз там діють, повністю забезпечені ресурсами такими, як зброя. Росіяни почнуть озброювати на Херсонщині та Запоріжжі українців, але де гарантія, що значна кількість українців – представників цих "мобілізованих" підрозділів – не є тими самими партизанами", – зазначає Коваленко.

Для РФ така "мобілізація" буде тим самим, що вистрілити собі в ногу, каже експерт.

Мобілізація в Росії

Вранці 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Він заявив, що першочергово служити заберуть громадян, які перебувають в запасі, і насамперед тих, хто проходив службу в лавах збройних сил Росії. Після цього міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що на війну проти України хочуть відправити ще 300 тисяч резервістів.

В Росії не особливо перебирають тим, кого забирати на війну. То працівники військкомату хотіли мобілізувати чоловіка, який помер ще два роки тому і ніколи не служив, то відправили на полігон 63-річного пенсіонера з діабетом та ішемією мозку.

Окупанти РФ влаштували незаконну так звану "мобілізацію" в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей. Повістки видають чоловікам, які прийняли російське громадянство, отримали паспорт, і відмовилися від українських документів. Про це заявили в Генеральному штабі Збройних сил України.

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