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Мобілізація в Росії повністю поховає путінський режим - Жданов

29 вересня 2022, 11:41

Путін сподівався на те, що мобілізація прискорить хід війни.

Армія РФ, Володимир Путін
Мобілізація в Росії повністю поховає путінський режим / Колаж фото УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін був переконаний, що оголошення мобілізації допоможе закінчити війну в Україні на його умовах. Але насправді це лише повністю поховає його диктаторський режим. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

Мобілізація буде збільшувати кількість і силу протестів в Росії.

"Чим жорсткіше в Росії буде примусова мобілізація (а вона там почнеться вже зараз, із закінченням першої хвилі, коли вичерпаються ідейні і бажаючі воювати), тим більшими будуть масштаби протестів", - вважає Жданов.

Він додав, чим швидше в РФ будуть поширюватися протести, тим швидше закінчиться війна.

"Путін розраховував, що мобілізація прискорить війну, але на його користь. Однак станеться все з точністю та навпаки - мобілізація в РФ наблизить закінчення війни на нашу користь. Так що Путін отримає результат, прямо протилежний тому, на який розраховував", - додав Жданов.

Мобілізація в Росії

Російський диктатор Володимир Путін у середу, 21 вересня, оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Після оголошення мобілізації в Росії почалися акції протесту. Крім того, в РФ палять адміністрації та військкомати.

На третю добу після початку мобілізації до 20 тисяч росіян вже були на українському кордоні. Радник ОП Олексій Арестович заявив, що їх кидають у бій без необхідної підготовки.

Тим часом на гарячу лінію "Хочу жити" телефонують ті росіяни, яких ще не мобілізували в РФ. Вони запитують, як їм здатися в полон, якщо вони опиняться на війні в Україні.

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