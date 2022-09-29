Мобілізація в Росії повністю поховає путінський режим - Жданов

Путін сподівався на те, що мобілізація прискорить хід війни.
Російський диктатор Володимир Путін був переконаний, що оголошення мобілізації допоможе закінчити війну в Україні на його умовах. Але насправді це лише повністю поховає його диктаторський режим. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.
Мобілізація буде збільшувати кількість і силу протестів в Росії.
"Чим жорсткіше в Росії буде примусова мобілізація (а вона там почнеться вже зараз, із закінченням першої хвилі, коли вичерпаються ідейні і бажаючі воювати), тим більшими будуть масштаби протестів", - вважає Жданов.
Він додав, чим швидше в РФ будуть поширюватися протести, тим швидше закінчиться війна.
"Путін розраховував, що мобілізація прискорить війну, але на його користь. Однак станеться все з точністю та навпаки - мобілізація в РФ наблизить закінчення війни на нашу користь. Так що Путін отримає результат, прямо протилежний тому, на який розраховував", - додав Жданов.
Мобілізація в Росії
Російський диктатор Володимир Путін у середу, 21 вересня, оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.
Після оголошення мобілізації в Росії почалися акції протесту. Крім того, в РФ палять адміністрації та військкомати.
На третю добу після початку мобілізації до 20 тисяч росіян вже були на українському кордоні. Радник ОП Олексій Арестович заявив, що їх кидають у бій без необхідної підготовки.
Тим часом на гарячу лінію "Хочу жити" телефонують ті росіяни, яких ще не мобілізували в РФ. Вони запитують, як їм здатися в полон, якщо вони опиняться на війні в Україні.
Інші новини:
- Німецька ППО закриє небо: Німеччина передасть Україні чотири системи IRIS-T замість однієї
- Вибухівку заклали в авто: у Мелітополі партизани підірвали Ланос зі зрадницею
- Путін визнав програш російської армії в Україні - Жданов