Путін визнав програш російської армії в Україні - Жданов

Росіяни не готові воювати, вони звикли дивитися на "перемоги" по телевізору.
Російський диктатор Володимир Путін визнав те, що російська армія програла в Україні. Це він зробив своїм рішенням про оголошення мобілізації. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.
Він переконаний, що росіяни хоч і підтримували вторгнення російських військ в Україну, але вони насправді готові "воювати" тільки по телевізору, слухаючи пропагандистські "роти Кремля"
"Російська пропаганда створила легенду, міф про непереможну російську армію. Росіяни звикли, що всі перемоги своєї армії - що в Грузії, що в Сирії - вони спостерігали по телевізору або в Москві на параді ЗС РФ. Оголосивши мобілізацію, Путін визнав програш російських військ в Україні. Російська армія розбита. Тому терміново довелося піднімати росіян з дивана, змушувати їх брати речовий мішок і топати у військкомат. А вони до цього не готові і не збираються воювати", - сказав Олег Жданов.
Мобілізація в Росії
Російський диктатор Володимир Путін у середу, 21 вересня, оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.
Після оголошення мобілізації в Росії почалися акції протесту. Крім того, в РФ палять адміністрації та військкомати.
На третю добу після початку мобілізації до 20 тисяч росіян вже були на українському кордоні. Радник ОП Олексій Арестович заявив, що їх кидають у бій без необхідної підготовки.
Тим часом на гарячу лінію "Хочу жити" телефонують ті росіяни, яких ще не мобілізували в РФ. Вони запитують, як їм здатися в полон, якщо вони опиняться на війні в Україні.
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