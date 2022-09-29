Вибухівку заклали в авто: у Мелітополі партизани підірвали Ланос зі зрадницею

Вибух стався в районі промислово-економічного коледжу, уточнив Іван Федоров.
У Мелітополі Запорізькій області, захопленому російськими окупантами, прогримів сильний вибух.
За даними мера Мелітополя Івана Федорова, вибух стався в житловому районі міста біля промислово-економічного коледжу.
"Гучний вибух в житловому районі Мелітополя, біля промислово-економічного коледжу", - написав він.
Федоров зазначив, що за попередніми даними, вибухнув легковий автомобіль.
Як уточнює місцеве видання РІА Мелітополь, у Мелітополі представники Сил опору підірвали червоний Ланос, в якому їздила зрадниця – директор фейкового департаменту освіти Олена Шапурова.
Вибухівка була закладена в автомобілі.
"Колаборантка жива, але побігла за памперсами", - додало джерело.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Бердянську Запорізької області, захопленому російськими окупантами, знищений "заступник голови ВЦА з питань ЖКГ" Олег Бойко.
Разом з Бойком також ліквідована його дружина Людмила, яка займалася підготовкою проросійського "референдуму".
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