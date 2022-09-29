Вибухівку заклали в авто: у Мелітополі партизани підірвали Ланос зі зрадницею

У Мелітополі підірвано авто з колаборанткою Оленою Шапуровою / УНІАН/РІА Мелітополь

У Мелітополі Запорізькій області, захопленому російськими окупантами, прогримів сильний вибух.

За даними мера Мелітополя Івана Федорова, вибух стався в житловому районі міста біля промислово-економічного коледжу.

"Гучний вибух в житловому районі Мелітополя, біля промислово-економічного коледжу", - написав він.

Федоров зазначив, що за попередніми даними, вибухнув легковий автомобіль.

Як уточнює місцеве видання РІА Мелітополь, у Мелітополі представники Сил опору підірвали червоний Ланос, в якому їздила зрадниця – директор фейкового департаменту освіти Олена Шапурова.

Вибухівка була закладена в автомобілі.

"Колаборантка жива, але побігла за памперсами", - додало джерело.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Бердянську Запорізької області, захопленому російськими окупантами, знищений "заступник голови ВЦА з питань ЖКГ" Олег Бойко.

Разом з Бойком також ліквідована його дружина Людмила, яка займалася підготовкою проросійського "референдуму".

Читайте ще: