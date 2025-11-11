Трамп хоче 'протягнути' компроміс щодо територій України в ООН - що зміниться

США планують змінити формулювання резолюції ООН щодо України, вилучивши згадки про "територіальну цілісність" і "російську агресію", вказують ЗМІ.

Трамп хоче "протягнути" компроміс щодо окупованих територій України в ООН / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі Kyiv Post:

США хочуть змінити резолюцію ООН щодо територіальної цілісності України та засудження російського вторгнення

Вашингтон надсилає сигнал Москві щодо України

У Трампа намагаються змістити акцент з російської агресії проти України

Адміністрація президента США Дональда Трампа виступила з ініціативою вилучити з резолюції ООН положення, що підтверджують територіальну цілісність України та засуджують російську окупацію Криму й інших українських регіонів. Про це повідомляє Kyiv Post із посиланням на джерела, обізнані з внутрішніми обговореннями в ООН.

У матеріалі видання зазначається, що щороку Україна подає до Третього комітету Генасамблеї ООН резолюцію під назвою "Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включно з Автономною Республікою Крим та містом Севастополь". Документ традиційно слугує важливим дипломатичним інструментом, який підтверджує міжнародну підтримку українського суверенітету та фіксує порушення прав людини на територіях, захоплених Росією.

Автори нагадують, що грудні минулого року США разом із 77 державами підтримали ухвалення цієї резолюції — за неї проголосували 78 країн. У документі наголошувалося на підтвердженні територіальної цілісності України, засуджувалася анексія Криму Росією та відзначалося погіршення ситуації з правами людини на окупованих територіях.

"Тепер Вашингтон прагне вилучити ці формулювання. США наполягають на тому, щоб резолюцію подали у ширшому форматі — під назвою "війна в Україні" — без згадок про "територіальну цілісність" чи "агресію"", - повідомили два джерела на правах анонімності.

У публікації йдеться, що західні партнери у приватних розмовах висловлюють занепокоєння, оскільки цей крок може фактично послабити головну щорічну резолюцію ООН, яка послідовно засуджувала російську агресію, і означатиме відхід від двопартійної згоди, що зберігалася з 2014 року.

"Це ще один приклад того, як Вашингтон відходить від ключових інтересів України у вирішальний момент дипломатії. Якщо ці формулювання приберуть, сигнал Москві буде однозначний: США більше не очолюють захист міжнародного порядку", — один із неназваних європейських дипломатів у коментарі.

Зазначається, що для багатьох представників дипломатичних кіл ООН нинішня позиція адміністрації Трампа нагадує попередні випадки, коли США діяли всупереч позиції союзників, зокрема, під час тимчасового припинення допомоги Україні у 2019 році чи спроб змінити формулювання, що стосувалися відповідальності Росії на міжнародній арені.

Попри офіційні пояснення американських посадовців, що зміни мають зробити документ "інклюзивнішим" і "спрямованим у майбутнє", західні дипломати неофіційно вважають це спробою зменшити акцент на російській агресії у багатосторонніх форматах.

"Питання не в термінах. Ідеться про те, чи світ і надалі визнаватиме російську окупацію незаконною, чи почне сприймати її як даність", — сказав один із європейських дипломатів на умовах анонімності.

Автори матеріалу резюмують, що напередодні голосування союзники сподіваються, що Білий дім змінить свою позицію, проте наразі сигнали з Вашингтона свідчать про інше — відданість США захисту українських кордонів, яка раніше була основою трансатлантичної єдності, знову поставлена під сумнів.

Чи можуть США визнати Крим російським - думка експерта

Як писав Главред, політичний і економічний експерт Тарас Загородній наголосив, що Україна за жодних умов не визнає Крим російським. За його словами, ніхто не піде на такий крок, адже це означало б фактичне підписання собі вироку за державну зраду. Водночас, теоретично, Сполучені Штати могли б визнати Крим територією Росії.

"Але їм це нічого не дасть, крім ганьби", - резюмує він.

Політика Трампа щодо війни РФ проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час брифінгу в Білому домі президент США Дональд Трамп заявив, що вже зупинив вісім воєн, а завершення дев’ятої — попереду. Імовірно, йдеться про війну в Україні. За його словами, як Росія, так і Україна завдали США шкоди, оскільки Вашингтон витратив 350 мільярдів доларів на військову підтримку Києва.

Раніше Трамп повідомив про "значний прогрес" у питанні завершення війни в Україні.

Крім того, близько двох тижнів тому Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, під час якої Путін нібито звернувся до нього з проханням допомогти у завершенні війни.

