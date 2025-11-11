Рус
"Зафіксовані на папері": в Росії назвали умови закінчення війни проти України

Юрій Берендій
11 листопада 2025, 16:36
Лавров заявив, що Росія наполягає на двох обов'язкових умовах для завершення війни, в Україні відреагували.
Про що йдеться у матеріалі:

  • Лавров назвав умови Росії для завершення війни проти України
  • Глава МЗС РФ порівняв позицію Трампа і Байдена
  • В ЦПД при РНБОУ назвали головну ціль росіяни у війні

Для припинення війни в Україні обов'язковими умовами залишаються "демілітаризація" і "денацифікація". Москва не збирається змінювати вимоги щодо України. Таку заяву в інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ озвучив глава МЗС країни-агресора Сергій Лавров.

Лавров нагадав, що позиція Росії офіційно зафіксована "на папері" й не є таємницею — її публічно виклав російський диктатор та воєнний Володимир Путін у червні 2024 року під час виступу в Міністерстві закордонних справ, окресливши основні підходи як щодо України, так і у відносинах із Заходом.

"І серед інших абсолютно неодмінних умов регулювання, таких як демілітаризація, зняття будь-яких загроз Російській Федерації, в тому числі шляхом затягування України в НАТО, забезпечення прав росіян і російськомовних, Української Православної Церкви (МП, - ред.), там є і вимоги денацифікації", - вказав він.

Він зазначив, що ці принципи не є новими або чужими для сучасної Європи, нагадавши про Нюрнберзький процес і його результати, які стали частиною Статуту ООН і фундаментом післявоєнного міжнародного порядку. Однак, за словами міністра, нині, зокрема в Німеччині, відчувається, що колишні акти покаяння втратили своє значення.

Дивіться відео цинічної заяви Лаврова:

Також Лавров відзначив важливість позиції адміністрації Дональда Трампа, яка, на його думку, орієнтується на припинення конфлікту шляхом досягнення стабільних домовленостей — на відміну від підходу команди Джо Байдена. Він запевнив, що Росія нібито готова до переговорів, але лише за умови дотримання своїх ключових принципів.

"Ми визнавали Україну, яка не була нацистською, яка не забороняла <...> російську мову. І ми визнавали її проєктом, який відповідно до декларації незалежності був <...> позаблоковим і вкрай державним", — резюмував Лавров.

Реакція України

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, коментуючи заяви Лаврова, підкреслив, що головна мета Росії залишається незмінною — знищення України як держави, захоплення її територій і масове виселення українців із рідної землі. Усі розмови про "миротворчість" без реальних дій, зокрема без припинення вогню, є лише маніпуляціями, за допомогою яких Москва намагається пом’якшити наслідки власної агресії.

Він також зазначив, що мілітаризація України є природним і неминучим наслідком російської агресії, а водночас — однією з ключових гарантій подальшого існування української держави.

"Якщо немає зміни риторики Кремля, значить наразі Росія і режим досі не несе критичні втрати, і тиск потрібно посилювати. Знищення нафтопереробки, енергетики ворога у відповідь на його дії, збільшення інтенсивності ударів за рахунок західної зброї, посилення санкцій та відсутність економічної підтримки Москви Китаєм - це необхідність. Факторів більше, але це одні із. Росія має стати територією війни, інакше вона перенесе війну на територію країн НАТО. Неможливо локалізувати загрозу, якою є нинішній сировинний придаток росія, не знищивши спроможність до фінансування війни", - резюмує він.

Що може змусити Путіна закінчити війну проти України - думка експерта

Як писав Главред, за словами військового експерта та колишнього співробітника СБУ Івана Ступака, є лише одна людина, здатна змусити кремлівського диктатора Володимира Путіна зупинити війну Росії проти України — і це не президент США Дональд Трамп.

Як зазначив Ступак, припинити війну може лідер Китаю Сі Цзіньпін. Для цього, на думку експерта. достатньо лише одного його телефонного дзвінка Путіну. Причина проста - Росія надзвичайно залежна від експорту до Китаю нафти, газу, деревини, вугілля та інших ресурсів.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 11 листопада підрозділи Сил оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу "Орскнєфтєоргсінтез" у російській Оренбурзькій області. На території об’єкта зафіксовано вибухи та масштабну пожежу. За попередніми даними, пошкоджено одну з установок первинної переробки нафти (АВТ), повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зима 2025–2026 років може стати вирішальною у війні між Україною та Росією. Як зазначається в аналітичному матеріалі Foreign Affairs, українські сили стикаються з безпрецедентними викликами — виснаженням бойових підрозділів, браком боєприпасів і ризиком втрати стратегічних населених пунктів Донбасу.

Тим часом російські війська прорвалися до Покровська, де наразі перебувають уже кілька сотень окупантів. За інформацією 7-го корпусу ДШВ, ворог активізувався на південній околиці міста, використовуючи легку техніку для просування.

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

