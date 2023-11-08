Мирні переговори України та РФ: у Держдепі США відповіли, чи тиснуть на Київ

Ведант Пател заявив, що Держдеп США нічого не знає про подібні консультації з українською стороною.

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США не схиляють Україну до переговорів з РФ, заявив Ведант Пател / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, скріншот, depositphotos.com/ua

США не проводили з Україною консультацій з приводу можливого старту "мирних переговорів" з країною-агресором РФ. Про це під час брифінгу заявив заступник представника Державного департаменту США Ведант Пател.

За його словами, Держдеп США нічого не знає про подібні консультації з українською стороною. Пател підкреслив: Вашингтон не збирається підштовхувати Київ до переговорів з Кремлем.

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"Як ми вже неодноразово говорили, нічого не повинно відбуватися про Україну без України. Нам не відомо нічого про будь-які розмови з Україною щодо переговорів поза формулою миру", - розповів Пател.

Крім того, заступник прессекретаря Держдепу заявив, що будь-які рішення про переговори з Росією повинна ухвалювати Україна, а Сполучені Штати будуть надалі надавати підтримку українському народу.

Мирні переговори - що відомо

Офіційні особи США та Європи нібито обговорюють з українським урядом можливі мирні переговори з країною-агресором Росією для припинення війни. Про це писало американське видання NBC з посиланням на одного чинного високопоставленого чиновника США і одного колишнього високопоставленого американського чиновника, знайомого з ходом дискусій.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що час для проведення мирних переговорів між Україною та РФ ще не прийшло.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, стверджує, що Україна не проводить жодних непублічних переговорів з країною-агресором. Водночас, він зазначає, що будь-які переговори неможливі, поки російські війська залишаються на території України.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна не сяде за стіл переговорів, поки російські війська не залишать окуповані території.

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