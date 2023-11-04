"Потрібно політичне перемир'я": міністр оборони Італії висловився про переговори з РФ

Час для проведення мирних переговорів між Україною та РФ ще не прийшов. Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.
"Україна бореться за захист свого суверенітету, а також за дотримання міжнародного права... Очевидно, що міцний мир не може ґрунтуватися лише на військових діях. Необхідно політичне "перемир'я". Час для цього ще не настав, але "надія вмирає останньою", - сказав Крозетто в інтерв'ю Quotidiano Nazionale.
Глава Міноборони Італії визнав, що зараз увага до війни РФ проти України знизилася, проте не на політичному рівні, а лише на рівні ЗМІ.
Крозетто також підкреслив, що підтримка Києва з боку Заходу і ЄС не змінилася.
Як повідомляв Главред, NBC писало про те, що офіційні особи США і Європи обговорюють з українським урядом можливі мирні переговори з країною-агресором Росією для припинення війни.
За даними видання, перша така зустріч відбулася ще в жовтні, і чиновники вважають, що в України є час до кінця року, після чого будуть чіткіші заклики до мирних переговорів. Американські та європейські чиновники нібито побоюються, що війна зайшла в глухий кут і що вони не зможуть продовжувати надавати допомогу Україні.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна не сяде за стіл переговорів, поки російські війська не залишать окуповані території.
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