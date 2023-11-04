"Потрібно політичне перемир'я": міністр оборони Італії висловився про переговори з РФ

Підтримка Києва з боку Заходу та ЄС не змінилася, підкреслив Гвідо Крозетто.

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Гвідо Крозетто заявив, що для переговорів РФ і України ще рано / Колаж: Главред, фото: 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого, ua.depositphotos.com

Час для проведення мирних переговорів між Україною та РФ ще не прийшов. Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.

"Україна бореться за захист свого суверенітету, а також за дотримання міжнародного права... Очевидно, що міцний мир не може ґрунтуватися лише на військових діях. Необхідно політичне "перемир'я". Час для цього ще не настав, але "надія вмирає останньою", - сказав Крозетто в інтерв'ю Quotidiano Nazionale.

Глава Міноборони Італії визнав, що зараз увага до війни РФ проти України знизилася, проте не на політичному рівні, а лише на рівні ЗМІ.

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Крозетто також підкреслив, що підтримка Києва з боку Заходу і ЄС не змінилася.

Як повідомляв Главред, NBC писало про те, що офіційні особи США і Європи обговорюють з українським урядом можливі мирні переговори з країною-агресором Росією для припинення війни.

За даними видання, перша така зустріч відбулася ще в жовтні, і чиновники вважають, що в України є час до кінця року, після чого будуть чіткіші заклики до мирних переговорів. Американські та європейські чиновники нібито побоюються, що війна зайшла в глухий кут і що вони не зможуть продовжувати надавати допомогу Україні.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна не сяде за стіл переговорів, поки російські війська не залишать окуповані території.

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