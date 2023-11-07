Коли закінчиться війна в Україні: військовий ЗСУ дав прогноз

Строки війни затягуються, за рік бойові дії не закінчаться, зазначає заступник командира 14-го окремого полку ЗСУ.

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Військовий ЗСУ дав прогноз щодо закінчення війни в Україні/ колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ, УНІАН

Війна в Україні, найімовірніше, не закінчиться через рік. Строки завершення бойових дій затягуються. Але наша держава точно переможе у війні.

Такий прогноз озвучив учасник Революції Гідності, український громадський активіст, лідер громадської організації С14, заступник командира 14-го окремого полку ЗСУ Євген Карась в інтерв’ю TSN.UA. Він зазначив, що прогнози щодо термінів завершення війни – це своєрідні маркери, але ці терміни можуть змінюватися залежно від різних обставин.

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"От зараз, наприклад, якщо до кінця листопада не буде взятий Токмак, то хтось скаже, от Євгене, а ви сподівалися, що жовтень-листопад ми візьмемо під вогневий контроль сухопутний коридор з Кримом. І такі всі, от очікування не збулися. А я скажу, а я от слухав про оцінки розвідки. І вони змістилися. І всі такі, ну всьо. А що всьо? Для мене це нічого не міняє, і для мене ці прогнози – це просто якийсь маркер. Візьмемо Токмак чи ні, я спокійно до цього ставлюсь", – зазначив Євген Карась.

Він закликав українців не опускати руки і продовжувати допомагати армії.

"Ми маємо робити..., ти працюєш в тилу, донатиш на ЗСУ. Ти воюєш, покращуєш свої навички. Намагайся міняти цю систему, роби свою роботу. Тому я абсолютно спокійно це все сприймаю. Коли нам кажуть, ні, треба казати, що ворог потужний, ми не заходимо в Крим, у нас не то... Воюємо, вкалуємо – і тоді переможемо", – наголосив військовий ЗСУ.

Він зазначив, що невідомо, де з’явиться вікно можливостей. Завжди може щось змінитися. Але все одно потрібно робити свою роботу, і тоді система російських окупантів буде розхитана.

Карась висловив упевненість, що Україна переможе у війні проти країни-агресорки Росії. Проте поки що невідомо, коли саме це станеться.

"Звичайно, що строки затягуються. Я розумію, що всі хотіли мене почути, бо ти такий на позитиві, то коли, через рік все скінчиться? Зараз я розумію, що через рік не скінчиться. Листопад 2024 року, мабуть не скінчиться, бо все змістилося", – підсумував військовий ЗСУ.

Хто такий Євген Карась Євген Карась – український громадський діяч та активіст, лідер громадської організації С14 (рух Суспільство майбутнього). Брав участь у війні на Сході України. Після початку повномасштабної фази війни з РФ став на захист України від російських окупантів у складі одного із підрозділів, повідомляє Вікіпедія.

Війна в Україні

Нагадаємо, у Криму в ніч на 7 листопада лунали вибухи. Жителі тимчасово окупованого півострова пишуть, що звуки вибухів було чути в Саках і Сакському районі, Новофедорівці, Севастополі.

Аналітики ISW зазначили, що у РФ наростили виробництво ракет. У армії РФ в резерві є близько 900 високоточних оперативно-стратегічних і стратегічних ракет. Російські окупанти змогли збільшити запаси високоточних ракет швидше, ніж передбачалося.

Військовий експерт Роман Світан назвав дату можливих ударів по Україні. З військової точки зору немає необхідності в масованій атаці, але є ще "путінська логіка".

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