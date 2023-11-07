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В ОП назвали наслідки заморожування війни з "серійним російським вбивцею"

Олексій Тесля
7 листопада 2023, 16:05
Зупинка бойових дій означатиме перемогу РФ, впевнений Михайло Подоляк.
Подоляк, Артилерія
Михайло Подоляк прокоментував ймовірність "заморожування" війни / Колаж Главред, фото: УНІАН, Генштаб ЗСУ

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк попередив про небезпечні наслідки "заморожування" війни в Україні.

При цьому він нагадав досвід "мінських переговорів", які країна-агресор РФ використовувала для підготовки вторгнення. Про це представник ОП написав у Telegram.

Радник глави Офісу президента зазначив, що якщо зараз зупинити бойові дії, то Кремль продовжить спокійно контролювати окуповані території України, що буде перемогою для РФ.

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"Вони (росіяни, — ред.) розуміють, що бліцкригу не буде, що створити маріонетковий уряд не вдасться, що військовим шляхом взяти під контроль всю територію України не зможуть", — упевнений він.

Представник ОП нагадав про те, що РФ тиражує чутки про "втому від війни" на Заході, принижує міжнародні інституції і робить все для того, щоб відвернути увагу громадськості від України. Він упевнений, що пауза необхідна Росії для того, щоб внести коригування в свою стратегію, наростити бойові можливості і розколоти демократичні коаліції.

"Мали досвід якраз "позиційної війни" з Росією, мали понад 200 раундів "переговорів про мир", мали щонайменше 20 "вічних" домовленостей про "режим тиші" й припинення вогню (з 2014 роуц, - ред.). І все це тільки заради того, щоб… Росія розпочала 24 лютого 2022 року повномасштабне вторгнення з безумовними геноцидними цілями в Україну й задля зламу глобальної системи безпеки. Чи є сенс повторювати те, що вже призвело до величезної трагедії?", - додав Подоляк.

"Чи є сенс вірити в те, що серійний "російський убивця", який після першої спроби знищити українську націю банально масштабував цю спробу у своїй другій спробі, перетвориться на законослухняного глобального гравця?", - резюмував він.

Можливість переговорів з РФ

Раніше повідомлялося, що на Заході обговорюють з Україною мирні переговори з РФ. В України є час до кінця року, після чого нібито будуть більш чіткі заклики до мирних переговорів.

Нагадаємо, раніше в ОП заявили про те, що тупика на фронті немає, а переговорів з РФ не буде. На фронті немає патової ситуації, а Україна береже своїх військових, підкреслив президент.

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов заявив: якщо почнеться скорочення підтримки, яку Україні зараз надають країни Заходу, то це означатиме, що офіційний Київ хочуть схилити до переговорів з країною-агресором РФ.

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російське вторгнення Михайло Подоляк війна Росії та України мирні переговори з Росією
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