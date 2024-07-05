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Орбан поїхав у Москву на переговори з Путіним: в МЗС України жорстко відреагували

Юрій Берендій
5 липня 2024, 16:04
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В українському МЗС закликали Угорщину не проводити будь-які переговори щодо України та справедливого миру без присутності на них представників України.
Орбан поїхав у Москву на переговори з Путіним: в МЗС України жорстко відреагували
В МЗС нагадали про принцип "жодних домовленостей про Україну без України" / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

В МЗС України відреагували на візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви для переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. У відомстві наголосили, що даний візит не був погоджений чи скоординований з українською стороною. Про це йдеться в заяві МЗС України, опублікованій на сайті дипломатичного відомства.

"Нагадуємо, що для нашої держави принцип "жодних домовленостей про Україну без України" залишається непорушним і закликаємо усі держави неухильно його дотримуватися", - зазначили дипломати.

Крім того, в МЗС повідомили, єдиним варіантом для досягнення справедливого миру є запропонована Україною Формула Миру. Перший Глобальний саміт миру, який відбувся у Швейцарії і в якому взяли участь понад сто держав і міжнародних організацій, підтвердив це бачення миру, що ґрунтується на повазі до територіальної цілісності України та принципах Статуту ООН.

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У заяві також йдеться, що Саміт миру є основною платформою для пошуку шляхів до відновлення справедливого миру.

"Україна залишається конструктивно налаштованою на подальшу роботу над розвитком двосторонньої співпраці та європейської інтеграції за результатами візиту Премʼєр-міністра Угорщини до Києва", - резюмували в МЗС.

"Мирний план" Віктора Орбана

2 липня до Києва з несподіваним візитом приїхав Орбан. Плани поїздки прем'єр-міністра Угорщини склалися після тривалих переговорів щодо прав угорської меншини України.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв зробити "перші кроки" для сприяння миру в Україні, відповідаючи на запитання про те, що може зробити Угорщина під час свого головування в Раді ЄС для припинення війни в Україні.

Під час переговорів Зеленський і Орбан домовилися про роботу над угодою, яка зніме двосторонні проблеми.

Орбан також запропонував Зеленському забезпечити припинення вогню для проведення мирних переговорів.

"Я попросив Зеленського подумати про те, чи не можна зробити інакше: спершу припинити вогонь, а потім вести переговори про мир. Тому що припинення вогню могло б забезпечити прискорення темпу цих переговорів", - угорський прем'єр.

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що Угорщина не перша країна, яка говорить про припинення вогню, але в України є чітка позиція, як досягти миру. Її обговорення вже почалося під час першого саміту миру. За словами Жовкви, якщо Росія не говоритиме мовою ультиматумів, то під час другого саміту її представники зможуть у тому чи іншому порядку бути присутніми.

Візит Орбана до Путіна - що відомо про мирну ініціативу прем'єр-міністра Угорщини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після візиту Віктора Орбана до Києва та зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, його літак сьогодні, 5 липня, вилетів з Будапешта і був помічений у повітряному просторі Білорусі. Ймовірно, Орбан прямує на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, про що повідомляють угорські журналісти.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, перебуваючи 5 липня, з візитом у Москві, не представляє там Європейський Союз. Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква зазначив, що Угорщина не є першою країною, яка закликає до припинення вогню, але Україна має чітку позицію щодо досягнення миру, обговорення якої вже розпочалося під час першого Саміту миру.

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