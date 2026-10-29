Долар та євро різко полетіли вниз: новий курс валют на 30 жовтня

Нацбанк оновив офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 30 жовтня.

https://glavred.net/economics/dollar-i-evro-rezko-poleteli-vniz-novyy-kurs-valyut-na-30-oktyabrya-10807982.html Посилання скопійоване

Курс валют в Україні на 30 жовтня / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс валют у п’ятницю

Яка нова вартість євро

На п’ятницю, 30 жовтня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар та євро почали дешевшати, а вартість злотого трішки зросла. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

На п’ятницю офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 45,52 грн/дол. Водночас 29 жовтня валюта коштувала 45,59 грн/дол. Таким чином, долар подешевшав на 7 копійок.

відео дня

Курс євро

Офіційний курс європейської валюти на 30 жовтня встановлено на рівні 50,67 грн/євро, що на 9 копійок менше, ніж у четвер (50,76 грн/євро).

Курс злотого

Курс польського злотого на п’ятницю встановлено на рівні 11,53 грн/злотий. 29 жовтня ця валюта коштувала 11,52 грн/злотий. Таким чином, злотий подорожчав на 1 копійку.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Яким буде курс валют до 8 листопада

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що наступного тижня валютний ринок балансуватиме між військовими ризиками, інфляційним тиском та стабілізаційними заходами Нацбанку.

За його словами, протягом 2-8 листопада попит на валюту на міжбанківському ринку може перевищувати пропозицію на 20-25%. Тому Нацбанк навряд чи зможе істотно скоротити свою присутність на ринку.

"За нашими прогнозами, протягом 2-8 листопада курс долара перебуватиме в межах 44,85-45,7 грн, а євро – 50-52 грн. І хоча ситуація залишатиметься досить динамічною, різких курсових коливань поки що не очікується", - підкреслив банкір.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, фінансовий аналітик Олексій Кущ говорив, що упродовж найближчих дванадцяти місяців гривня може втратити до 10% вартості. Такий сценарій виводить національну валюту в коридор 44-50 гривень за долар.

Банкір Тарас Лєсовий прогнозував, що долар у жовтні утримається в межах 44,6–45,4 грн/долар, а євро - орієнтовно 51,8–53 грн/євро, попри зростання кількості чинників тиску на гривню.

Водночас фінансовий аналітик Андрій Шевчишин попереджав, що готівковий долар у жовтні може вийти на новий курсовий щабель - 45,50-46,00 грн, а євро, ймовірно, закріпиться в межах 51,00-51,50 грн.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред