Це не кінець: Орбан анонсував нові 'несподівані зустрічі' після візиту до Путіна

Орбан анонсував нові "несподівані зустрічі" після візиту до російського диктатора Путіна, в МЗС Угорщини повідомили про нові "мирні кроки" щодо України.

https://glavred.net/world/eto-ne-konec-orban-anonsiroval-novye-neozhidannye-vstrechi-posle-vizita-k-putinu-10578926.html Посилання скопійоване

В Угорщині анонсували нові "мирні кроки" щодо України / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після офіційного візиту до Москви на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, анонсував ще ряд "несподіваних зустрічей". Про це він розповів в інтерв’ю Роджеру Кьоппелю – головному редактору швейцарського сайту та тижневика Die Weltwoche.

Орбан назвав переговори з Путіним "надзвичайним" фактом, зокрема через контроль, який той нібито здійснює.

"Ви згадали про боєголовки, але є ще територія, населення і величезні природні ресурси, які вони мають. Тож це справжня імперія. Одна людина керує справжньою імперією", – зазначив глава угорського уряду. відео дня

Він також підкреслив, що поїздка до Путіна організовувалась в умовах суворої секретності, і зберігав її в таємниці "настільки довго, наскільки міг".

Він зазначив, що "подібні несподівані зустрічі" можуть відбутися наступного тижня, але не уточнив з ким саме.

Відразу після цієї заяви, очільник угорського МЗС Петер Сійярто у своєму Facebook анонсував нові так звані "мирні кроки" його країни щодо врегулювання війни Росії проти України і порадив "пристебнути ремені".

Спочатку він опублікував пост про перший тиждень угорського головування в Євросоюзі.

Він зазначив, що наступні півроку пройдуть під знаком місії миру для встановлення миру в європейському регіоні.

А потім з'явилося відео, на якому Сійярто заявив, що цього тижня в Європі було багато провоєнних політиків, які "ховалися та критикували" прем'єра Віктора Орбана за зустріч із Володимиром Путіним.

"Ці нападки нас не стримують і не бентежать. Місія миру триває і навіть стає сильнішою, тому я прошу європейських політиків, які підтримують війну, пристебніть ремені та стежте за оновленнями наступного тижня", - додав міністр.

"Мирний план" Віктора Орбана 2 липня до Києва з несподіваним візитом приїхав Орбан. Плани поїздки прем'єр-міністра Угорщини склалися після тривалих переговорів щодо прав угорської меншини України. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв зробити "перші кроки" для сприяння миру в Україні, відповідаючи на запитання про те, що може зробити Угорщина під час свого головування в Раді ЄС для припинення війни в Україні. Під час переговорів Зеленський і Орбан домовилися про роботу над угодою, яка зніме двосторонні проблеми. Орбан також запропонував Зеленському забезпечити припинення вогню для проведення мирних переговорів. "Я попросив Зеленського подумати про те, чи не можна зробити інакше: спершу припинити вогонь, а потім вести переговори про мир. Тому що припинення вогню могло б забезпечити прискорення темпу цих переговорів", - угорський прем'єр. Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що Угорщина не перша країна, яка говорить про припинення вогню, але в України є чітка позиція, як досягти миру. Її обговорення вже почалося під час першого саміту миру. За словами Жовкви, якщо Росія не говоритиме мовою ультиматумів, то під час другого саміту її представники зможуть у тому чи іншому порядку бути присутніми.

Візит Орбана до України - що відомо про переговори Орбана і Путіна

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан своїми візитами до Києва та Москви намагається відвернути увагу західних країн від допомоги Україні на користь можливих мирних переговорів з Росією, з метою підірвати європейську підтримку України. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російський диктатор Володимир Путін зробив цинічну заяву щодо завершення війни проти України, вимагаючи, щоб Україна вивела свої війська з чотирьох областей. Про це він сказав на прес-конференції після переговорів з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Орбан визнав, що позиції Росії та України дуже відрізняються, але пообіцяв продовжувати свої зусилля щодо врегулювання російсько-української війни.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред