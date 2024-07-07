Орбан влип у ще один дипломатичний скандал

Жозепу Боррелю - главі європейської дипломатії - знову довелося пояснювати дії Орбана міжнародній спільноті.

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Орбан спробував підтримати сепаратистів на півночі Кіпру / Колаж Главред, пресслужба ЄП

Угорський премʼєр Віктор Орбан потрапив у ще один міжнародний скандал, відвідавши неформальний саміт, що намагається легітимізувати сепаратистську організацію "Північний Кіпр". Главі європейської дипломатії Жозепу Боррелю довелося знову виступати з заявою-спростуванням.

Сепаратисти на півночі Кіпру за війської підтримки Туреччини намагаються проголосити свою "державу". У ЄС та ООН такі дії Стамбула вважають "окупаційними". Вказаний саміт мав на меті відбилити Туреччину і посилити позиції залежних від неї турків-кіпріотів.

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Боррель наголосив, що Орбана як голову Ради ЄС не уповноважували представляти Євросоюз на цьому заході, а сам Орбан діяв виключно як представник Угорщини.

"Угорщина не отримала жодного мандату від Ради ЄС на розвиток відносин з Організацією тюркських держав", — ідеться у повідомленні.

Брюссель відкидає спроби Організації тюркських держав легітимізувати утворення у ролі спостерігача.

"ЄС неодноразово давав зрозуміти, у тому числі на найвищому політичному рівні, що ЄС визнає лише Республіку Кіпр суб’єктом міжнародного права відповідно до відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН", — підкреслив Боррель.

Хто такий Жозеп Боррель? Жозеп Боррель Фонтельєс – іспанський політик, член Іспанської соціалістичної робочої партії (ІСРП), з 20 липня 2004 до 16 січня 2007 – голова Європейського парламенту. З 1 грудня 2019 року – Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

Вояжі Орбана до Києва та у Москву - що відомо

2 липня премʼєр Угорщини Віктор Орбан уперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прибув до Києва, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

До слова, на зустрічі з Зеленським Орбан висунув пропозицію "мирного врегулювання" з Росією шляхом припинення вогню з українського боку. Нагадаємо, сам Зеленський відкинув "варіант миру" від Угорщини.

Після цього Орбан у режимі "таємно" вирушив до Москви на зустріч з Путіним. На що в Україні та у ЄС відповіли доволі гостро. До прикладу, голова Європейської Ради Шарль Мішель зазначив, що в Орбана не було мандата від Євросоюзу на поїздку в РФ.

За оцінкою експертів, Орбан, користуючись своїм тимчасовим статусом особи, яка головує в Євросоюзі, найімовірніше, прагнутиме стати посередником між Росією, США та Китаєм.

Крім того, нещодавно Орбан сформував групу "Патріоти Європи" всередині Європарламенту. Тепер проросійський політик намагатиметься очолити європейських популістів-трампістів.

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