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ШІ та швидкість до 1000 км/год: "Флеш" попередив про нові можливості дронів РФ

Марія Николишин
29 жовтня 2026, 15:21
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Радник президента наголосив, що частина російських дронів уже атакує без GPS і оператора, тому класичний РЕБ проти них може не спрацювати.
ШІ та швидкість до 1000 км/год: 'Флеш' попередив про нові можливості дронів РФ
Як РФ модернізує ударні дрони / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Головне із заяви "Флеша":

  • "Герань-5" під час маневрів розганяється до 1000 км/год
  • У "Шахедах" знаходять китайські двигуни, антени і камери
  • РФ уже застосовує дрони зі ШІ, які атакують без GPS

Російські реактивні безпілотники "Герань-5" під час маневрів здатні розганятися до 1000 км/год. Окремі модифікації ударних дронів уже отримали штучний інтелект і атакують цілі без участі оператора. Про це заявив радник президента України з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у коментарі ЗМІ.

"Ми фіксували випадки, коли під час маневрування "Герань-5" розганялась до 1000 кілометрів на годину", - заявив Бескрестнов.

відео дня

За його словами, Москва безперервно модернізує ударні БпЛА і залучає до цієї роботи значні кадрові ресурси, від досвідчених конструкторів до молоді.

"Проти нас працюють найкращі інженери Росії. І це не тільки Росії, а й Китай", - наголосив "Флеш".

За його даними, китайське походження мають двигуни, антени, модеми, камери та інші критичні вузли "Шахедів".

Бескрестнов також стверджує, що фахівці з КНР долучаються до розроблення окремих технічних рішень для російських безпілотників.

ШІ та швидкість до 1000 км/год: 'Флеш' попередив про нові можливості дронів РФ
Дрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред

Які дрони вже використовують ШІ

Ще одна загроза пов'язана з дронами, які Росія вже застосовує і які самостійно виявляють та уражають цілі. Вони орієнтуються без GPS і продовжують атаку навіть без зв'язку з оператором, тому традиційні засоби радіоелектронної боротьби проти них можуть виявитися неефективними.

Радник президента зазначає, що штучний інтелект уже інтегровано в "Молнії", V2U, "Ланцети" та деякі модифікації "Гераней". Такі системи здатні розпізнавати транспорт, залізничні колії та логістичні об'єкти.

"Можна запустити тисячу безпілотників, і далі вони автономно шукатимуть цілі та атакуватимуть їх. Це справді жахливе майбутнє", - попередив "Флеш".

Сергій Бескрестнов "Флеш"
Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Чому реактивні дрони почали долітати до західних областей

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат говорив, що Росія може повністю знімати або мінімізувати бойову частину реактивних дронів, щоб узяти більше пального й дотягнутися до західних областей України. Так окупанти розвідують територію та випробовують нові безпілотники на дальність.

За його словами, реактивні БпЛА за характеристиками вже наближаються до крилатих ракет, які долітають навіть до Львівщини.

"У "Шахедів" усе корисне навантаження – це розвідувальна апаратура, засоби протидії РЕБ, бойова частина, оптика. Реактивний двигун теж має вагу, як і пальне. Якщо частину корисного навантаження прибрати, ту ж бойову частину, він може полетіти далі й, наприклад, провести розвідку на території західних областей", - наголосив він.

ШІ та швидкість до 1000 км/год: 'Флеш' попередив про нові можливості дронів РФ
Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вранці 29 жовтня країна-агресор Росія атакувала обʼєкт транспортної інфраструктури у Дніпрі. Ворог завдав удару реактивним БПЛА по залізничному вокзалу. Удар прийшовся на одну з платформ, де в цей час перебував поїзд № 866 Дніпро-Запоріжжя.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по залізничному вокзалу в Дніпрі. Кількість поранених внаслідок удару зросла до десяти, також відомо про щонайменше 13 загиблих.

Крім того, 29 жовтня російські військові атакували центр Чернігова. Після удару в місті спалахнули пожежі. За попередніми даними, загинули дві людини, ще 22 отримали поранення, зокрема двоє дітей.

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Про персону: Сергій "Флеш" Бескрестнов

Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія.

З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України.

З липня 2026 року – радник президента України з питань технологічних напрямів оборони.

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