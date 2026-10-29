Пісня 1964 року увійшла до числа найвидатніших хітів: чим вона підкорила слухачів

Ця пісня стала дебютним синглом гурту The Zombies і швидко здобула популярність.

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Композицію "She’s Not There" включили до Залу слави премії "Греммі" / колаж: Главред, фото: instagram.com/thezombiesofficial

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В американському чарті Billboard Hot 100 пісня "She’s Not There" піднялася на друге місце

Композицію "She’s Not There" включили до Залу слави премії "Греммі"

Композиція "She’s Not There" британського гурту The Zombies, випущена в 1964 році, вважається однією з найвидатніших пісень в історії музики. Про це пише журнал Parade.

Пісня стала дебютним синглом гурту й швидко завоювала популярність. В американському чарті Billboard Hot 100 вона піднялася на другу сходинку. Пізніше композицію включили до Залу слави премії "Греммі", а в рейтингу "500 найкращих пісень усіх часів" журналу Rolling Stone вона посіла 297-ме місце.

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Клавішник і вокаліст The Zombies Род Арджент, який написав "She’s Not There", згадував, що спочатку група збиралася випустити як перший сингл власну версію пісні "Summertime" Джорджа та Айри Гершвінів. Однак незадовго до студійного запису продюсер Кен Джонс запропонував музикантам спробувати написати оригінальну композицію.

"До цього я написав лише одну пісню", - розповідав Арджент про той період.

Одним із джерел натхнення для нього став альбом блюзового музиканта Джона Лі Хукера, у якому була композиція "No One Told Me". За словами Арджента, його особливо зацікавив ритм однієї з музичних фраз. Почавши з послідовності акордів, він поступово вибудував основу майбутнього хіта.

Музикант також продумав розвиток композиції до кульмінації, прагнучи зробити її більш захоплюючою та підкреслити вокальні можливості фронтмена гурту Коліна Бланстоуна.

"У кінці мені довелося змусити бідолаху співати на межі діапазону - за що він потім не раз мене проклинав", - з гумором згадував Арджент.

Сам Бланстоун, у свою чергу, назвав рішення групи самостійно писати пісні найкращим вибором, який могли зробити музиканти.

Після успіху "She’s Not There" The Zombies випустили ще кілька відомих композицій, серед яких "Tell Her No", "Leave Me Be" та "Time of the Season". У 2019 році колектив був включений до Зали слави рок-н-ролу.

Прослухати пісню можна тут

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Раніше Главред повідомляв, що композиція "Just Like Heaven" британського гурту The Cure, вперше випущена в 1987 році, через майже 40 років знову опинилася в центрі уваги. Видання Billboard включило її до рейтингу 50 найкращих рок-пісень про кохання, надавши треку четверте місце. При цьому історія створення композиції безпосередньо пов’язана з особистими стосунками вокаліста гурту Роберта Сміта.

Музичне видання Far Out склало рейтинг найтривожніших композицій 1980-х років. Перше місце у списку посіла пісня The Mercy Seat австралійського колективу Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменита композиція Queen і Девіда Боуї "Under Pressure", випущена в 1981 році, несподівано знову з’явилася в музичних чартах через понад чотири десятиліття. Цього тижня пісня посіла 24-те місце в рейтингу Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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Про гурт: The Zombies The Zombies - культова британська рок-група, заснована 1961 року в місті Сент-Олбанс. Вони стали одними з найяскравіших і музично витончених представників "британського вторгнення" 1960-х років. Їхньою візитною карткою стало унікальне для поп-року того часу звучання: поєднання джазових клавішних партій Рода Арджента, складних вокальних гармоній та меланхолійного, "придихального" голосу фронтмена Коліна Бланстоуна. "She's Not There" (1964) - дебютний сингл, який миттєво приніс гурту світову популярність і злетів на вершини чартів у США та Великій Британії. "Time of the Season" (1968) - найвпізнаваніший і культовий хіт гурту, що став одним із головних музичних символів епохи хіпі та "літа кохання". Альбом "Odessey and Oracle" (1968) - визнаний шедевр бароко-попу та психоделічного року. Платівка регулярно входить до списків найкращих альбомів усіх часів за версією журналу Rolling Stone. Іронія долі полягає в тому, що альбом став популярним уже після того, як гурт тимчасово розпався через відсутність комерційного успіху. У 2019 році заслуги колективу були визнані на найвищому рівні - гурт The Zombies був офіційно включений до Зали слави рок-н-ролу.

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