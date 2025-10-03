Рус
Читати російською
Мільярдна оборонна угода України та США на межі зриву: названо причину

Олексій Тесля
3 жовтня 2025, 10:52оновлено 3 жовтня, 11:33
Оскільки сотні тисяч американських держслужбовців відправили у відпустки, переговори опинилися під загрозою.
Україна і США, Трамп
У США урядова криза / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Головне:

  • Сотні тисяч американських держслужбовців відправили у відпустки
  • Переговори України та США опинилися під загрозою

У США скасовано кілька зустрічей української делегації з американськими офіційними представниками, а чиновників попросили "залишитися вдома" через "шатдаун".

Як пише The Telegraph, у вівторок до США прибула українська делегація, яка мала на меті укласти угоду зі США щодо обміну технологіями безпілотників, яка могла б сягати мільярдів доларів.

відео дня

Однак, оскільки сотні тисяч американських держслужбовців відправили у відпустки, переговори опинилися під загрозою.

"Усі майбутні проєкти трохи постраждали, тому що представники Пентагону, Державного департаменту та Білого дому не проводять зустрічей, і ми втрачаємо час через це закриття", - повідомило журналістам The Telegraph джерело в українському уряді.

Співрозмовник видання наголосив, що з огляду на "шатдаун" інші українські делегації, які мали прибути до США найближчими тижнями, тепер переглядають свої плани на майбутнє.

Водночас автори матеріалу підкреслили, що гуманітарні організації попередили, що Україна стикається з "масовими атаками безпрецедентної інтенсивності" з боку Росії на тлі закриття уряду США.

"Шатдаун" у США: що відомо

Більшу частину діяльності уряду США призупинили через серйозні розбіжності між партіями, які не дали змоги Конгресу і Білому дому дійти згоди з питань фінансування. Це перше подібне припинення роботи уряду з 2019 року.

Шатдаун розпочався за кілька годин після того, як Сенат відхилив тимчасовий законопроєкт про витрати, який дозволив би зберегти роботу уряду до 21 листопада. Демократи проголосували проти цього заходу, оскільки республіканці відмовилися продовжити програму медичного страхування, що охоплює мільйони громадян і закінчується наприкінці року. Республіканська партія наполягає на тому, що це питання має обговорюватися окремо.

Раніше повідомлялося про те, що США розширять підтримку Києва розвідданими. Вашингтон допоможе Києву вражати об'єкти енергетичної інфраструктури РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що США можуть передати Україні ракети Barracuda. Barracuda - відносно недорога ракета, яка долає відстань приблизно в 900 км.

Як писав Главред, президент США Трамп несподівано переглянув свою позицію щодо війни в Україні, заявивши, що за підтримки Європи Київ здатний повернути всі окуповані території.

Інші новини:

Про джерело: The Telegraph

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

