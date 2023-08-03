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Китай, ймовірно, змінює риторику щодо війни в Україні: WSJ назвала ознаки

Яна Ставська
3 серпня 2023, 16:45 оновлено 3 серпня, 16:50
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Пекін відправляє свою делегацію до Саудівської Аравії.
Путін, Китай
Китай роздратований політикою Путіна, вважають ЗМІ / pixabay, скріншот

Китайська делегація готова приєднатися до мирних переговорів щодо України у Саудівській Аравії, куди не запрошували Росію. На думку оглядачів газети The Wall Street Journal, Пекін, схоже, змінює риторику щодо війни.

Стверджується, що останньою краплею для комуністичного режиму КНР став вихід РФ з "зернової угоди", оскільки країна була найбільшим імпортером українського зерна.

Також засумніватися в легітимності режиму Путіна Китай змусив невдалий переворот Пригожина.

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WSJ вважає, що Китай змінює риторику і, ймовірно, готовий розглянути українську "формулу миру" на зустрічі в Саудівській Аравії.

Саміт в Саудівській Аравії

5-6 серпня в Саудівській Аравії пройде саміт України, Заходу та глобального Півдня щодо врегулювання російсько-української війни.

Очікується, що Україна представить міжнародній спільноті свою "формулу миру", яка насамперед містить умови виведення окупантів на кордони України 1991 року.

Окремо вказувалося, що Росію на саміт не покликали.

Захід стане продовженням червневої зустрічі в Копенгагені,у якій брали участь делегати Бразилії, Індії, Туреччини та ПАР.

Відносини Китаю та Росії

Росія зблизилася з Китаєм у перші місяці повномасштабного вторгнення в Україну, коли зіткнулася з непередбачуваними наслідками міжнародного тиску.

Сам Пекін називає свою позицію "нейтральною", хоча на дипломатичному та економічному рівні підтримує російську сторону. Наприклад, нещодавно спеціальний представник Китаю по Євразії Лі Хуей цинічно закликав Захід припинити поставляти в Україну зброю для допомоги ЗСУ.

ЗМІ неодноразово писали про масштабні поставки до Росії китайських дронів і бронежилетів.

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